Наблюдатель Надежда Калинина: «В Торжке голосование идет без эксцессов»

В Тверской области продолжается Единый день голосования. Регион выбирает депутата Государственной думы РФ по 180-му избирательному округу, а также новые составы местных советов депутатов в большинстве муниципальных образований. Наблюдатель от Общественной палаты Тверской области, директор Детско-юношеской спортивной школы г. Торжка Надежда Калинина, работающая на избирательном участке №1074 считает, что голосование в городе проходит четко и без эксцессов.

«Все идет хорошо. В первой половине дня голосовали, в основном, представители старшего возраста. С обеда подтягивается молодежь. В том числе приходят те, кто в этом году впервые получил право принимать участие в гражданском волеизъявлении. Впервые голосующим вручаются символические сувениры», – сказала Надежда Калинина.

По словам наблюдателя, подготовка к голосованию на избирательном участке была проведена должным образом.

«Никаких эксцессов и нарушений нет», - подчеркнула Надежда Калинина.

Сегодня, 9 сентября, в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также 210 избирательных компаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. В 8:00 открылись 955 избирательных участков.

Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах – 445512 человек.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на избирательных участках, их бесперебойного электроснабжения, а также комфортных условий для избирателей. По мнению губернатора Игоря Рудени, главная задача – обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

За тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят наблюдатели от кандидатов, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.

При подготовке избирательных участков учитывались вопросы обеспечения их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта «Выборы доступны всем». Обучение волонтёров было организовано совместно правительством области и избирательной комиссией региона.