Общественный наблюдатель Алена Мурзова: «Нареканий к организации избирательного процесса нет»

На избирательных участках Тверской области, в которой сегодня проходит Единый день голосования, работают общественные наблюдатели. Они следят за прозрачностью и легитимностью процедуры волеизъявления граждан.

«Голосование проходит хорошо. Избиратели идут активно. Волонтеры наши помогают всем – пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. Никаких нарушений не зафиксировано, нареканий к организации избирательного процесса нет», – говорит наблюдатель от Общественной палаты Тверской области Алена Мурзова, которая работает на участке №760 в средней школе №2 города Ржева.

На участке установлены два кабины комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). По словам наблюдателя, технических сложностей с их использованием не возникало.

Алена Мурзова считает участие в голосовании важным.

«Я сама – многодетная мать, у меня трое детей. Считаю, что выбрать своего депутата необходимо для того, чтобы принимались хорошие законы в интересах людей», – сказала она.

Наблюдатель также отметила, что многие избиратели приходят на участок с праздничным настроением, которое поднимает музыка и традиционная возможность приобрести вкусную выпечку.

Сегодня, 9 сентября, в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также 210 избирательных компаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. В 8:00 открылись 955 избирательных участков.

Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах – 445512 человек.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на избирательных участках, их бесперебойного электроснабжения, а также комфортных условий для избирателей. По мнению губернатора Игоря Рудени, главная задача – обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

За тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят наблюдатели от кандидатов, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.

При подготовке избирательных участков учитывались вопросы обеспечения их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта «Выборы доступны всем». Обучение волонтёров было организовано совместно правительством области и избирательной комиссией региона.

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