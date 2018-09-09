Игорь Руденя поздравил Дмитрия Артюхова с избранием Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа

9 сентября депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа большинством голосов избрали Губернатором региона Дмитрия Артюхова. С избранием нового руководителя территории поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Игорь Руденя отметил, что депутаты Законодательного Собрания ЯНАО дали высокую оценку работе Дмитрия Артюхова по социально-экономическому развитию и улучшению качества жизни населения региона в должности временно исполняющего обязанности Губернатора.

«Пусть профессионализм, способность работать на результат, личностные и деловые качества будут и впредь залогом Ваших успехов в работе. Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, реализации намеченных планов и новых достижений на благо Ямало-Ненецкого округа и всей России!» - говорится в телеграмме от Губернатора Тверской области.

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение ямальского Заксобрания три кандидатуры на должность Губернатора: врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, депутата окружного парламента Александра Голубенко и руководителя региональной дирекции транспорта Виталия Лагутина. Нового губернатора выбирали тайным голосованием, за Дмитрия Артюхова проголосовали 14 депутатов из 18.

Пресс-служба Правительства Тверской области