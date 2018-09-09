Старейшая избирательница Бельского района приняла участие в выборах

Участнице Великой Отечественной войны, жительнице Бельского района Марии Пашковой в мае этого года исполнилось 97 лет. В столь почтенном возрасте она считает своим долгом принять участие в выборах.

9 сентября Мария Ильинична проголосовала на дому, куда к ней приехали представители участковой избирательной комиссии № 57, а также наблюдатель от Общественной палаты Тверской области.

«Я всегда участвую в голосовании, – рассказала Мария Пашкова. – Мы, люди военного поколения, понимаем, значение выборов для развития и уверенного будущего родного края и всей страны».

9 сентября в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также 210 избирательных компаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. В 8:00 открылись 955 избирательных участков.

Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах — 445512 человек.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на избирательных участках, их бесперебойного электроснабжения, а также комфортных условий для избирателей. По мнению Губернатора Игоря Рудени, главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

За тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят наблюдатели от кандидатов, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.