Наблюдатель Анатолий Лукашов: «В Осташкове голосование проходит без нарушений»

Председатель Осташковского районного совет ветеранов, наблюдатель территориальной избирательной комиссии Анатолий Лукашов сообщил, что на территории Осташкова Единый день голосования проходит без нарушений и провокаций.

«Рабочий день у избирательных комиссий начался в 7 часов утра. На данный момент все тихо-спокойно. На избирательных участках работают наблюдатели от всех партий. Нарушений и провокаций на данный момент не зафиксировано», – сказал Анатолий Лукашов.

Сегодня, 9 сентября, в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также 210 избирательных компаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. В 8:00 открылись 955 избирательных участков.

Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах – 445512 человек.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на избирательных участках, их бесперебойного электроснабжения, а также комфортных условий для избирателей. По мнению губернатора Игоря Рудени, главная задача – обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

За тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят наблюдатели от кандидатов, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.

При подготовке избирательных участков учитывались вопросы обеспечения их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта «Выборы доступны всем». Обучение волонтёров было организовано совместно правительством области и избирательной комиссией региона.