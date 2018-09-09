В Твери Народный артист России, баритон Вадим Тирон отдал свой голос на выборах в ГосДуму

9 сентября в Тверской области проходит Единый день голосования. Жители региона выбирают депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180. На одном из избирательных участков в Заволжском районе Твери проголосовал известный исполнитель Тверской областной академической филармонии, Народный артист России Вадим Тирон.

Вадим Тирон пришел на выборы в приподнятом настроении и посоветовал всем землякам относиться к голосованию как к празднику. Несмотря на то, что Народный артист в этот день отдал свой голос одному из кандидатов, его прекрасный баритон остался с ним. В доказательство он исполнил короткий отрывок из песни «Желаю вам».

Напомним, что 9 сентября в Тверской области проходят дополнительные выборы депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также 210 избирательных компаний по выборам депутатов в представительные органы местного самоуправления. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери. В 8:00 открылись 955 избирательных участков.

Всего на выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах — 445512 человек.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на избирательных участках, их бесперебойного электроснабжения, а также комфортных условий для избирателей. По мнению Губернатора Игоря Рудени, главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

В целях обеспечения прозрачности выборов на 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

За тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят наблюдатели от кандидатов, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.

При подготовке избирательных участков учитывались вопросы обеспечения их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта «Выборы доступны всем». Обучение волонтёров было организовано совместно Правительством области и Избирательной комиссией региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области