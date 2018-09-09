Игорь Руденя ознакомился с работой избирательных участков в Твери

9 сентября в Тверской области проходит Единый день голосования. Ряд избирательных участков столицы Верхневолжья посетил Губернатор Игорь Руденя. Глава региона ознакомился с условиями, созданными для избирателей, а также проверил соблюдение требований безопасности.

Жители области выбирают депутата Государственной Думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180, а также депутатов в представительные органы местного самоуправления в рамках 210 избирательных кампаний.

В школе №35 города Твери располагаются два избирательных участка: № 909 и 910. Игорь Руденя осмотрел посещения для голосования, пообщался с педагогами, учениками учреждения, участниками школьной команды по гандболу, а также волонтёрами, которые работают на выборах. На школьном стадионе в этот день прошёл открытый чемпионат по футболу.

В ходе посещения участка №908 в школе №46 Губернатор проверил соблюдение требований безопасности, а также меры, принятые для обеспечения прозрачности избирательного процесса.

Участок №904, который также посетил Игорь Руденя, находится в здании школы №17. Глава региона ознакомился с работой избирательного участка, осмотрел буфет, школьную столовую, кабинет робототехники. Инженерно-техническое направление в учреждении развивается при поддержке одного из основных спонсоров – Тверского вагоностроительного завода. Закуплено необходимое компьютерное оборудование, робототехнические наборы, 3D-принтер, видеопроектор, отремонтированы внутренние помещения. Сегодня в учебном заведении проходит день семьи и спорта – организованы различные игры и соревнования.

Всего в Тверской области 9 сентября работают 955 избирательных участков. Единый день голосования охватывает всю территорию региона за исключением города Кимры, Калязинского района, Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери.

На выборах депутата Госдумы в списки включены 536831 избиратель, на муниципальных выборах — 445512 человек.

Подготовка к проведению Единого дня голосования велась при участии Правительства Тверской области. В частности, большое внимание уделено обеспечению комплексной безопасности на избирательных участках, их бесперебойного электроснабжения, а также комфортных условий для избирателей. По мнению Губернатора Игоря Рудени, главная задача — обеспечить все условия для волеизъявления граждан и провести выборы в строгом соответствии с законодательством.

На 82 избирательных участках в Твери и Ржеве используются комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Видеонаблюдение с интернет-трансляцией обеспечено в 27 территориальных избирательных комиссиях и 212 участках. На всех избирательных участках применяется технология изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом.

За тем, чтобы выборы прошли открыто и легитимно, следят более тысячи наблюдателей от кандидатов и политических партий, члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса и впервые на выборах муниципального уровня – общественные наблюдатели.

При подготовке избирательных участков учитывались вопросы обеспечения их доступности для всех категорий избирателей, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. На 172 участках помощь избирателям старшего возраста, людям с детьми, слабовидящим, маломобильным гражданам оказывают волонтёры проекта «Выборы доступны всем». Обучение волонтёров было организовано совместно Правительством области и Избирательной комиссией региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области