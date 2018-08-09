В Тверской области пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

8 сентября Тверская область присоединится к Всероссийскому фестивалю «ВместеЯрче». Мероприятие, которое проходит в разных регионах уже в третий раз, направлено на повышение внимание общественности к вопросам бережного отношения к энергоресурсам, популяризацию инженерно-технического образования. Открытие фестиваля состоится в городском саду Твери в 12:00.

Гости праздника познакомятся с техникой, оборудованием и современными энергосберегающими технологиями предприятий ТЭК и минерально-сырьевого сектора Верхневолжья. На площадке пройдут мастер-классы по работе инженерно-технических специалистов, научно-популярные шоу и квесты, творческая зона, фотовыставка «Лица энергетики», фотозона с 3D-баннерами. Будет работать профориентационная зона.

Продолжением мероприятий фестиваля станет Всероссийский «Молодёжный научно-технический совет» с участием студентов вузов региона, где 28 сентября обсудят перспективы развития и решения актуальных производственных задач предприятий ТЭК.

К фестивалю также приурочены конкурсы рисунков, проведение всероссийских открытых уроков «Энергосбережение и экология», дней открытых дверей на предприятиях ЖКХ, лекций и встреч с популяризаторами энергоэффективных технологий.

Фестиваль «ВместеЯрче» проводится при поддержке Минэнерго и Минобрнауки России, Росмолодежи, Росконгресса, международной премии «Глобальная энергия», Фонда содействия реформированию ЖКХ. В Тверской области мероприятия организованы при участии регионального Правительства.

Пресс-служба Правительства Тверской области