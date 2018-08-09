Юные жители Тверской области станут участниками всероссийского форума «Бумеранг» в «Орленке»

Представители трех детских кино и телестудий Тверской области стали победителями конкурса московского Музея Победы «Объектив Победы» и получили путевки на всероссийский открытый форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Тематическая смена открылась 7 сентября на базе всероссийского детского центра «Орленок».

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

На конкурс Музея Победы поступило 109 видероликов, посвященных историческим событиям страны. Жюри высоко оценило работы конкурсантов и 72 автора получили путёвки на всероссийский форум детского и юношеского экранного творчества «Бумеранг». Среди победителей - участники студий «Кино-ОТРОК» и «Кнопка» из Твери и детская телестудия «Метроном» из Вышнего Волочка Тверской области.

Всего на кинофоруме соберутся 300 талантливых ребят из 53 регионов России. Также в «Орленок» приедут финалисты всероссийского заочного медиаконкурса «Поле семейных побед».

За две недели участники снимут пять короткометражных фильмов, примут участие в презентации киноальманаха «Поле семейных побед», выпустят новаторские ТВ-программы, а также десятки видеосюжетов и мультфильмов.

С ребятами будут работать именитые наставники – телеведущие, журналисты, сценаристы, кинорежиссеры, операторы и многие другие мастера своих профессий. Каждый день они будут проводить мастер-классы для участников форума.

Кроме того, в «Орленке» состоится церемония награждения победителей конкурса «Объектив Победы» и просмотр видеоработ участников конкурса.

Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводится ежегодно до 2020 года как киноэстафета, начиная с 2018 года. Работы победителей демонстрируются в рамках специальных программ и праздников для посетителей в кинозалах Музея Победы и в 150 филиалах проекта «Территория Победы».

Пресс-служба Правительства Тверской области