В Торжокском и Старицком районах отремонтированы дороги по туристическим направлениям

В рамках программы ремонта на объектах региональной и межмуниципальной дорожной сети в 2018 году в Торжокском и Старицком районах отремонтированы две дороги по туристическим направлениям – 15-километровый участок «Торжок – Высокое – Берново – Старица» и участок от М-10 до посёлка Раёк протяжённостью 3,5 км. Из регионального дорожного фонда на эти цели было направлено свыше 115 млн рублей.

«Без приведения дорог в нормативное состояние невозможно развитие туризма и других ключевых отраслей экономики. Также от этого зависит снижение аварийности на дорогах. Особое внимание в этой работе должно уделяться наиболее востребованным у населения направлениям», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время ремонтная кампания на объектах муниципальной дорожной сети завершена на 97%, региональной и межмуниципальной — на 95%.

В 2018 году на приведение дорог Тверской области в нормативное состояние направлено более 5 млрд рублей.

Всего в программе дорожных работ — 57 объектов региональной и межмуниципальной сети протяжённостью 309 км, а также 206 объектов муниципальной дорожной сети протяженностью 130,9 км, в том числе 52 объекта в Твери. В плане — ремонтные работы, а также реконструкция ряда дорожных объектов и создание проектно-сметной документации.

На местных дорогах сданы 38 объектов, на 40 объектах завершены работы и идёт приёмка, остальные участки находятся на разных стадиях ремонта. Из числа объектов на региональных и межмуниципальных дорогах сданы 7 участков, на остальных продолжаются работы.

Пресс-служба Правительства Тверской области