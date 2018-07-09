67 новых служебных машин переданы подразделениям ГИБДД и участковым Тверской области

7 сентября Губернатор Игорь Руденя вручил сотрудникам подразделений Госавтоинспекции и участковым уполномоченным полиции Тверской области ключи от 67 новых служебных автомобилей. В торжественной церемонии приняли участие председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, главный федеральный инспектор по Тверской области Игорь Жуков, начальник УМВД России про Тверской области Владимир Андреев, председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Сергей Веремеенко.

«Техническая оснащённость подразделений органов внутренних дел региона обеспечивает мобильность и эффективность их работы. Сегодня задачи по повышению безопасности дорожного движения и обеспечению правопорядка, которые поставил Президент России Владимир Путин, исполняются на территории Тверской области в полной мере. Важно, что у населения существенно вырос уровень доверия к сотрудникам правоохранительных органов», — отметил Игорь Руденя.

35 автомобилей «Lada Granta», «Renault Logan», «Skoda Octavia» и «Renault Duster» передано представителям дорожной полиции. Они оборудованным алкотестерами и измерителями светового коэффициента пропускания автомобильных стекол. 32 машины «Chevrolet Niva», оборудованных громкоговорящими установками и видеорегистраторами, будут использоваться участковыми. Новые автомобили будут работать во всех 36 районах Тверской области.

В настоящее время в Тверской области несут службу 433 участковых, из них 164 - в сельской местности. Общая численность сотрудников Госавтоинспекции региона — 675 человек.

На приобретение транспорта для участковых полиции из регионального бюджета было направлено порядка 26,3 млн рублей в рамках госпрограммы «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017-2022 годы. Объём бюджетных средств, направленных на покупку транспорта и оборудования для подразделений ГИБДД — 31,1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области