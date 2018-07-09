Игорь Руденя поставил задачу увеличить объёмы привлечения федеральных средств для реализации приоритетных программ в Тверской области

Итоги реализации в Тверской области государственных программ с использованием федеральных субсидий в 2017 и первом полугодии 2018 года обсудили 7 сентября на совещании в региональном Правительстве, которое провёл Губернатор Игорь Руденя. В прошлом году по 32 соглашениям с федеральными органами власти региону было направлено порядка 3,9 млрд рублей. С учётом софинансирования из областного, местных бюджетов и внебюджетных источников общий объём средств превысил 6 млрд рублей.

«Мы находимся рядом со столичным регионом. Наша задача – развиваться в такой же динамике, идти в ногу со временем по всем проектам. Отраслевые субсидии – это инструмент реализации наших идей, планов по развитию региона», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время на всех уровнях идёт процесс формирования бюджетов на 2019 год. Игорь Руденя поставил перед руководителями областных Министерств задачу увеличить количество средств, привлекаемых из федерального бюджета на развитие ключевых для Верхневолжья направлений.

В 2017 году наибольшее число проектов с федеральной поддержкой было реализовано в отраслях сельского хозяйства, соцзащиты населения, культуры, здравоохранения, образования.

По линии Министерства сельского хозяйства с использованием федеральных субсидий оказана поддержка 89 производителям молока, что позволило увеличить объёмы производства на 4,2 тыс. тонн. Кроме того, финансовая поддержка предоставлена 17 сельхозпроизводителям в части сохранения племенного поголовья животных.

В сфере здравоохранения в полном объёме обеспечена потребность в бесплатных лекарствах, работа службы санавиации.

Благодаря субсидиям из федерального бюджета в 2017 году 350 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 41 муниципального образования Тверской области были обеспечены жилыми помещениями по договорам найма. Улучшены жилищные условия 78 молодых семей из 19 муниципалитетов. В двух детских садах Конаковского района и Торжка создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей с инвалидностью.

В системе образования введено 1544 места в школах Твери, Торжка, Весьегонского, Калининского, Калязинского, Лихославльского, Максатихинского районов, отремонтировано 13 школьных спортивных залов, закуплено оборудование для Медновской школы в Калининском районе и Славнинской школы в Торжокском районе.

Комитет по делам культуры региона направил федеральную поддержку на укомплектование книжных фондов библиотек в 49 муниципальных образованиях, а также проведения культурно-просветительского форума, посвящённого 350-летию обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского.

В 2018 году в числе новых направлений соглашений с федеральными органами власти — развитие материально-технической базы детских поликлиник, подготовка к строительству детской областной больницы, создание дополнительных мест в ясельных группах детских садов, оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства за счёт средств резервного фонда Правительства РФ.

Пресс-служба Правительства Тверской области