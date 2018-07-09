Александр Бутузов: «Законопроект о региональных льготах - результат совместной работы исполнительной, законодательной власти и общественности»

Председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, комментируя внесенный в Законодательное собрание законопроект о региональных мерах социальной поддержки при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами, отметил хорошее взаимодействие исполнительной и законодательной власти с представителями общественности.

«Поддерживаю решение о сохранении региональных льгот жителям области не после выхода на пенсию, а при достижении более раннего возраста, – сказал Александр Бутузов. – Хотелось бы отметить, что этот законопроект – результат совместной работы исполнительной и законодательной ветвей власти, а также Общественной палаты Тверской области. Обычно мы работаем более автономно, но в этом случае был установлен рабочий диалог, выбран хороший формат для обсуждения законопроекта».

6 сентября губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем Законодательного собрания Тверской области Сергеем Голубевым и руководителем фракции «Единая Россия» областного парламента Виктором Константиновым. Игорь Руденя отметил, что сегодня областным правительством внесен в Законодательное собрание проект закона Тверской области, который регламентирует получение региональных мер социальной поддержки не после выхода на пенсию, а при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

«В своем телеобращении к жителям России Президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения с 2019 года существующих федеральных и региональных льгот для граждан при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. С данной инициативой выступила партия «Единая Россия», - подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Законопроект разработан рабочей группой, в которую вошли представители регионального Правительства, а также члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области. Принятие данного закона позволит сохранить региональные меры социальной поддержки порядка 15 тысячам жителей Верхневолжья.

В Тверской области региональные меры социальной поддержки с 1 января 2019 года будут предоставляться женщинам и мужчинам с 55 и 60 лет соответственно. Это ветераны труда, ветераны труда Тверской области, лица, удостоенные наград Тверской области. Кроме того, это педагоги, медики, работники культуры, социальной защиты и другие категории, которые проживают и работают в сельской местности. Также меры соцподдержки коснутся граждан с низкими доходами, которые получают ежемесячную субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, компенсацию на зубопротезирование, ежегодную компенсацию на проезд в общественном транспорте.