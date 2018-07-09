9 СЕНТЯБРЯ - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!

Уважаемые избиратели!

9 сентября 2018 года мы определим будущее нашего района на ближайшие 5 лет! Состоятся выборы депутатов в Собрание депутатов Конаковского района шестого созыва, а также в местные Советы депутатов двенадцати поселений.

Обращаем ваше внимание, что в бюллетене с наименованием партий – списка кандидатов от партии «Справедливая Россия» НЕ БУДЕТ, так она снята с выборов по решению Апелляционной коллегии Тверского областного суда от 31 августа 2018г.