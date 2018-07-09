СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ

В прошлую пятницу, в последний день лета в Дмитровогорском сельском поселении состоялось торжественное открытие нового молочного завода группы компаний «АгроПромкомплектация».



ООО «Дмитрогорский молочный завод» существует с 2002 года, и за это время многое в его производственном процессе уже устарело. Строительство нового завода началось в 2015 году, в 2017 было закончено, и порядка одного года ушло на то, чтобы перевести все производство на новые рельсы и наладить его бесперебойность. Цифры поражают: в строительство нового молочного завода инвестировано свыше 2,7 миллиарда рублей, создано 250 рабочих мест. Мощность завода по переработке молока - до 87,6 тысячи тонн в год, по производству готовой продукции - до 50 тысяч тонн в год. Ассортимент продукции включает 140 наименований. И все эти объемы обеспечивают два молочных комплекса: в Верханове и Ручьях, с общей численностью более 8 тысяч голов КРС.

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Игорь Руденя, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, депутат Государственной думы РФ Светлана Максимова, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, председатель постоянного комитета в Законодательном собрании Сергей Веремеенко, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков. В числе почетных гостей мероприятия - глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский.

Новый завод пускали в эксплуатацию необычным образом. Вместо традиционной красной ленточки почетные гости одновременно нажали на большую красную кнопку, и предприятие таким образом было запущено. Символично и очень наглядно.

После открытия высокие гости совершили ознакомительную экскурсию по новому производству. В качестве экскурсовода выступил Сергей Новиков. Предприятие является одним из самых современных и инновационных, максимально автоматизировано и роботизировано. Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя осмотрели аппаратный цех, цеха по изготовлению и фасовке творога, производству масла, фасовке продуктов, центр управления производственным процессом, санитарный пропускной пункт.

После осмотра Дмитрий Патрушев с Игорем Руденей обсудили развитие агропромышленного комплекса Тверской области. На встрече губернатор обозначил, что предприятия «АгроПромкомплектации» в Тверской области стабильно работают, производят молочную и мясную продукцию, и самое главное, что работу на них получают граждане Российской Федерации, жители Верхневолжья. Работа коренному населению – это один из приоритетов промышленной и экономической политики правительства Тверской области, и основная задача сейчас – увеличение объёмов финансирования по устойчивому развитию сельских территорий, в чем помогает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Игорь РУДЕНЯ:

- Сегодня очередной этап в развитии группы компаний, которой гордится Тверская область. Уверен, что новое предприятие будет активно участвовать в решении задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, которые поставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Правительство региона будет принимать активное участие в развитии проектов «АгроПромкомплектации».

Дмитрий ПАТРУШЕВ:

- Большой инновационный завод будет являться одним из флагманов экономики Тверской области. Компания «АгроПромкомплектация» - это серьёзный и очень показательный пример качественного государственно-частного партнёрства. Могу сказать, что те средства, которые государство выделяет в поддержку агропромышленного комплекса, идут на правильное развитие.

Сергей НОВИКОВ:

- Сегодня мы открываем не только этот большой и суперсовременный завод. Сегодня мы запускаем в производство и новый молочный комплекс в Ручьях на 6 тысяч голов. В этих двух объектах успешно проведены все пусконаладочные работы, и сегодня они вышли на полностью рабочий режим. Все мы чувствуем удовлетворение от своего труда и убеждаемся, что при грамотном подходе, при стараниях всех членов нашей команды, при поддержке властей всех уровней любые амбициозные проекты по плечу.

К своему 30-летнему юбилею, который «АгроПромкомплектация» будет отмечать уже 21 сентября, один из крупнейшпих агропроизводителей страны подходит с весомыми результатами. Производственные мощности расположены в Тверской и Курской областях, торговая сеть охватывает весь центр России, и в ближайшие пару лет группа компаний планирует инвестировать в строительство новых ферм до 15 миллиардов рублей. При этом часть средств будет заемной, в чем большую роль играет многолетнее сотрудничество с «Россельхозбанком», существенная помощь в виде субсидий будет оказана и государством. В настоящее время агрофирма «Дмитрова Гора» производит 21 процент общеобластного объёма молока, 35 процентов свинины, обеспечивает работой более 2,5 тысяч жителей Верхневолжья. А всего в 2010–2016 годы компания «АгроПромкомплектация» реализовала на территории Верхневолжья 6 инвестиционных проектов на 17 миллиардов рублей. За 2017 год предприятиями ГК реализовано 43,7 тысячи тонн товарной продукции свиноводства, валовое производство молока составило 44,8 тысячи тонн. Предприятия ГК «АгроПромкомплектация» являются активными участниками мероприятий по импортозамещению, и в связи с этим с 2016 года по настоящий момент объёмы господдержки комплекса из областного и федерального бюджета составили более 3,5 миллиардов рублей.

Подготовил

Кирилл НОВИКОВ.