НОВЫЙ МОСТ, НОВАЯ ДОРОГА



Этим летом заработал новый мост через р. Дойбица, который был построен в рамках реконструкции автодороги, ведущей от Дипкорпуса к деревне Мокшино. В среду, 5 сентября, губернатор Тверской области Игорь Руденя ознакомился с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский», в рамках которого и построен мост.

В инспекционной поездке также приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин, глава Конаковского района Олег Лобановский. Работы начались в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Было реконструировано более 600 погонных метров дороги. В ходе второго этапа в 2017 году проведена реконструкция более 570 погонных метров. В итоге количество полос движения увеличилось с двух до четырех. Кроме того, на объекте переустроены коммуникации, отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы, дорожное полотно с применением щебня и асфальтобетона повышенной прочности, укреплены обочины. Общая стоимость работ составила около 500 миллионов рублей. Это средства областного и федерального бюджетов.