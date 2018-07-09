ГОД НАЧАЛСЯ. И ОН – УЧЕБНЫЙ

Невзирая на субботний день, тысячи школьников по всему району пошли утром на праздничные линейки, посвященные Дню знаний. И неважно, что он в этом году выпал на выходной – радость нового, неведомого, увлекательного учебного процесса от этого ничуть не уменьшилась, и нового учебного года это не отменяет!



По информации управления образования администрации Конаковского района, в новом учебном году в 30 школ Конаковского района пошли 952 первоклассника (508 из них - в городе Конаково). А общее число учащихся составило 8856 школьников. Также открыли свои двери и учреждения дополнительного образования: Центр внешкольной работы г. Конаково, ДЮЦ Конаковского района, ДЮЦ «Новая Корчева», Конаковская ХШМиЮ, ДЮСШ «Олимп» и «ДЮСШ единоборств» Конаковского района, ДЮСШ № 14 по вольной борьбе.

Наш корреспондент, конечно же, чисто физически не смог бы успеть в каждую из школ, и это обидно - праздник в каждой из них по-своему интересен, индивидуален, традиции у каждой школы свои, и если брать в целом, весь спектр того интересного, что происходит и будет происходить в школах в течение всего учебного года, наша газета покажет и расскажет в грядущих выпусках.

Ну а сегодня на повестке дня – две городские школы: № 2 и № 6. Именно туда отправился наш корреспондент вместе с депутатом Собрания депутатов Конаковского района Людмилой Володиной. В Конаковской средней школе №6 на торжественную линейку поздравить учеников, их родителей и учителей приехал еще один депутат Собрания депутатов Конаковского района - Александр Морозов. Вместе они пожелали детям и взрослым удачного начала учебного года. По словам директора школы Натальи Проккоевой, в этом учебном году в школе 60 первоклассников, а всего будут учиться 500 учеников.

В Конаковской средней школе № 2, как сообщил ее директор Татьяна Суркова, в 2018-2019 учебном году будут обучаться 327 учащихся, первоклашек же – 50 человек. Людмила Володина здесь успела не только поздравить всех с наступившим учебным годом, но и пообщаться с учениками начальных классов.

В Конаковской средней школе № 9 учащихся и педагогов тепло и сердечно поздравил заместитель председателя Собрания депутатов Конаковского района Дмитрий Щурин. Как сообщила директор школы Ирина Бубнова, в этом году на первый урок пришли 670 школьников, и из них ровно 70 - пошли «первый раз в первый класс».

Хочется пожелать всем школьникам (и студентам) успешной учебы и новых знаний, а педагогам и особенно родителям - терпения.