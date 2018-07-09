МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Конаковская ЦРБ: модернизировать или закрыть?

Министерством здравоохранения Российской Федерации поставлены амбициозные задачи по развитию здравоохранения. Основные направления работы отражены в национальной программе: развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями; развитие детского здравоохранения.

Медицинским центром для жителей Конаковского района была и остается КЦРБ, к работе которой есть ряд вопросов. Некоторые даже поговаривают о ее закрытии...Так ли это и есть ли перспективы у районной больницы стать современным медицинским центром, мы узнали у главврача Дмитрия ОРЛОВА.

- Дмитрий Александрович, в ноябре этого года исполнится год с того момента, как вы стали главврачом КЦРБ. На решение каких вопросов было обращено первостепенное внимание? И что удалось решить уже сейчас?

- Безусловно, в первую очередь, внимание было направлено на решение острого вопроса - кадровый дефицит врачей. Например: раньше, когда из двух работающих анестезиологов-реаниматологов один уходил в отпуск, нам приходилось приостанавливать прием пациентов, нуждающихся в оперативных вмешательствах, и маршрутизировать их в Тверь. Сегодня в наш коллектив пришли работать еще два врача этой специальности, и проблема решилась. Второй вопрос - это участковые педиатры, еще пару месяцев назад в Конакове на 10 участках работали 4 врача, за этот период удалось привлечь еще трех специалистов. Большой вклад в проведенную работу внесли Галина Манжосова - заведующая детской поликлиникой, Наталья Жучкова - заместитель главврача по детству и родовспоможению и Жанна Зорина, заместитель по медицинской работе. Вместе с Натальей Ивановой, заместителем по медицинскому обслуживанию населения района, получилось трудоустроить двух врачей общей практики в с.Селихово и п.Озерки. Сегодня работаем над привлечением врача в с.Завидово.

- Наряду с нехваткой специалистов, есть и не менее острая проблема - состояние «больничного хозяйства». Планируются ли ремонты?

- Да, мы планируем проведение ремонтов, но не все получается так быстро, как нам бы хотелось. В этой области проводится колоссальная работа, пока что не заметная для жителей, так как она бумажная. Я говорю о разработке проектно-сметной документации, на что уходит огромное количество времени. Но мы работаем над этим. Сейчас проводятся небольшие косметические ремонты. В ближайших планах ремонт педиатрического и неврологического отделений, а также входной группы у лечебного корпуса.

- Дмитрий Александрович, время диктует свои правила, и новые способы диагностики требуют современного оборудования. Каким оборудованием сегодня располагает Конаковская ЦРБ?

- В нашем учреждении есть основное оборудование, необходимое для работы. Подчеркну, основное оборудование. Однако, нужно честно сказать, что некоторая его часть требует замены. Для решения этой проблемы в ближайшей перспективе за счет федерального и областного бюджетов будет приобретено следующее оборудование:

- в 2018 году: два УЗИ-аппарата, ЭКГ, ЛОР-комбайн.

- в 2019 году: рентген-аппарат.

- в 2020: полное оснащение кабинета детского офтальмолога: приобретение рефрактометра, офтальмологического тонометра, автоматического периметра, офтальмоскопа.

На сегодняшний день уже заключены контракты на поставку оборудования для травматологической операционной на сумму около 7 млн. рублей. По поручению губернатора Тверской области в ближайшее время запланирована закупка реанимобиля для скорой медицинской помощи. Проводятся конкурсные процедуры для закупки современного аппарата искусственной вентиляции легких в отделение анестезиологии и реанимации.

5 сентября состоялась приемка нового стоматологического оборудования в больнице п.Новозавидовский.

- В своем Послании Федеральному Собранию наш Президент Владимир Путин отметил, что необходимо восстановить и обеспечить шаговую доступность первичного звена здравоохранения. Какая работа проводится в этой области?

- В прошлом году у нас в районе были установлены два новых фельдшерско-акушерских пункта в Ручьях и Федоровском, которые начали работу в марте этого года. Сейчас планируется установка третьего в п. 2-е Моховое. Уже определен земельный участок, в ближайшее время начнутся работы по подготовке площадки.

Министерством здравоохранения Тверской области запланирована закупка передвижного мобильного комплекса «лучевая диагностика». Передвижной рентген и флюорографический кабинет изготовлены на базе многосекционного изотермического фургона и оснащены всем необходимым для круглогодичного использования в любых климатических и географических условиях, на базе автомобиля КамАЗ.

Учитывая, что в Конаковском районе около 40 тысяч человек проживают в сельской местности и поселках городского типа, мобильный комплекс лучевой диагностики позволит значительно увеличить проведение массового рентгенологического обследования сельского населения с целью раннего выявления заболеваний.

В Городне планируется перевод амбулатории в новое здание (идут подготовительные работы).

- В своем Послании Президент также говорил и о создании единого цифрового контура, проводится ли в этом направлении работа?

- В этом году стоит задача довести высокоскоростной интернет до каждого офиса врача общей практики, до каждой амбулатории. Министерством здравоохранения готовится масштабный проект про внедрению единой информационной системы здравоохранения. Сейчас проведены необходимые работы внутри ЦРБ. Две недели назад уже протестировали каналы связи между больницей и Медицинским информационно-аналитическим центром, где будет установлено серверное оборудование.

- Особое внимание Президент уделил развитию и улучшению детского здравоохранения. К нашей детской поликлинике у жителей района есть вопросы... Коснутся ли какие-то изменения детской поликлиники?

- Да, как правило, вопросов к работе любой детской поликлиники очень много. За 10 месяцев моей работы удалось частично решить кадровый вопрос. Своими силами смогли отремонтировать фасад здания (если вы помните, он был просто в катастрофическом состоянии). Совсем недавно получили документ, подтверждающий, что для нашей детской поликлиники запланирована поставка целого перечня оборудования, в том числе рентген- и УЗИ-аппаратов. Оборудование будет приобретено на сумму более 20 миллионов рублей.

- А что касается роддома, планируется ли открыть его снова?

- Конечно, в планах это есть. Но чтоб не быть голословным, я не буду называть сроки. На это влияет кадровый вопрос. Как только найдем трех специалистов, роддом будет открыт. В этом направлении мы сейчас работаем.

- Дмитрий Александрович, такой вопрос... В некоторых агитационных материалах одна из партий заявила, что не допустит закрытия КЦРБ. Информация о закрытии быстро разлетелась и активно обсуждается населением. Как можете это прокомментировать, планируется ли закрыть КЦРБ?

- Честно говоря, даже представить тяжело, что кому-то вообще такое могло прийти в голову. Ответ, конечно же, нет! Мы планируем совершенствоваться и по возможности расширяться. Ни о каком закрытии речи и быть не может.

- Какие планы по совершенствованию КЦРБ на ближайшую перспективу?

- Привлечение медицинских работников, особенно важно возвратить из Москвы и Московской области ранее уволившихся сотрудников. Большее внимание уделяем решению вопроса со скорой медицинской помощью (это и кадры, и транспорт). Очень надеемся, что в этом вопросе большую помощь для нас окажет реализация ряда поручений губернатора Тверской области.

До конца сентября хотим установить в операционной рентгенотелевизионный передвижной хирургический аппарат с С-дугой. На данный момент такой аппарат в Конаковской ЦРБ отсутствует. Его установка позволит оказывать специализированную медицинскую помощь по профилю «травматология» и «ортопедия» в соответствии с утвержденными стандартами и порядками оказания медицинской помощи, а также получить лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, например, эндопротезирования тазобедренных суставов.

- Дмитрий Александрович, спасибо за беседу. Надеемся, что все задуманные планы найдут фактическую реализацию.

Выборы в органы

местного самоуправления

В ближайшее воскресенье, 9 сентября 2018 года, пройдут выборы депутатов в Собрание депутатов Конаковского района шестого созыва, а также в местные Советы депутатов двенадцати поселений. В результате выборов будут замещены 149 мандатов народных избранников. О том, что избирателя будет ждать на участках, рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Конаковского района Сергей Фомченко:

- Придя на избирательный участок, жители Конаковского района получат 3 бюллетеня. Только в четырёх поселениях, где нет местных выборов (пгт Новозавидовский и Редкино, с/п Юрьево-Девичье и «Завидово»), избирателям предложат всего два бюллетеня по выборам в районное Собрание депутатов.

1-й бюллетень - в Собрание депутатов Конаковского района по муниципальному округу, где избиратель выберет всего одну-единственную партию.

2-й бюллетень - по одномандатному избирательному округу Собрания депутатов района, в котором будут содержаться ФИО и биографическая информация о кандидатах. Избиратель может проголосовать тоже только за одного кандидата.

3-й бюллетень - в Совет депутатов поселения. В каждом ставится своё количество знаков напротив кандидатов.

В городе Конаково голосование пройдет по одномандатным избирательным округам - отдать свой голос можно только за одного кандидата.

В Городенском сельском поселении голосование пройдет по трех- и семимандатному округам. В каждом округе избиратель может выбрать не более трех кандидатов.

В пгт Изоплит и пгт Козлово избиратель может выбрать не более 5 кандидатов.

В Козловском сельском поселении отдать свой голос можно не более чем за 7 кандидатов.

В Вахонинском, Дмитровогорском, Первомайском, Ручьевском, Селиховском сельских поселениях и пгт Радченко избиратели смогут выбрать не более 10 кандидатов.

Обращаю ваше внимание, что в первом бюллетене с наименованием партий – списка кандидатов от партии «Справедливая Россия» НЕ БУДЕТ, так она снята с выборов по решению Апелляционной коллегии Тверского областного суда от 31 августа 2018 г.

Уважаемые жители Конаковского района! Избирательные участки ждут вас 9 сентября с 8 до 20 часов. С собой необходимо иметь паспорт гражданина России от 18 лет. Если вы по состоянию здоровья не можете 9 сентября прибыть на избирательный участок по месту жительства, то вы можете пригласить членов своей участковой избирательной комиссии приехать к вам 9 сентября для возможности проголосовать вне помещения для голосования.

Приходите на выборы! Определите своё будущее на ближайшие 5 лет сами!

Уважаемые жители Конаковского района!

13 сентября, в 10 часов (г. Конаково, улица Энергетиков, д. 13, здание администрации Конаковского района) прием по личным вопросам проведет министр социальной защиты населения Тверской области

Елена Вячеславовна Хохлова.

Предварительная запись по тел. 4-97-80.

Стать предпринимателем - легко!

В Тверской области реализуется программа

«Ты - предприниматель» - самый масштабный в России проект поддержки молодежного предпринимательства. Проект реализуется более чем в 50 регионах, а его участниками за последние годы стали свыше 500 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Более 16 тысяч из них создали свое дело и получили государственную поддержку.

В 2018 году оператором Программы стал Тверской государственный университет. Обучение по образовательным программам будет проводиться с 15 сентября по 19 ноября 2018 года в вечернее время по будням и в выходные дни.

Участники проходят насыщенные тренинги, где преподавателями выступают не только профессора и доценты, но и успешные предприниматели, которые делятся своими знаниями и реальным опытом. В процессе обучения участники Программы устанавливают новые контакты, находят единомышленников и партнеров. В рамках обучения участники разрабатывают бизнес-проекты, защита которых пройдет 30 ноября 2018 года.

Участником может стать любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет, пройдя процедуру регистрации на сайте http:/shmp69.ru.

Телефон «горячей линии» 8 (4822) 33-17-65.

Контактное лицо: Кузина Светлана Викторовна, тел. 8-903-801-72-77.

Справочно: в 2017 году в Тверской области участниками Программы стали 2324 человека, в том числе 274 школьника. Молодые люди в возрасте до 30 лет прошли обучение по образовательным программам, получили практические знания и навыки по открытию и развитию своего дела. По итогам Программы в 2017 году было создано 56 субъектов малого и среднего бизнеса. В 2017 году Программой было охвачено 30 муниципальных образований Тверской области.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА