ИТОГИ ПЯТИЛЕТКИ: БЕЗ ТРУДНОСТЕЙ НЕТ УСПЕХОВ

На прошлой неделе депутаты Собрания депутатов Конаковского района пятого созыва собрались

в зале заседаний администрации Конаковского района на свою последнюю сессию.



В это трудно поверить, но работа депутатского корпуса района, который был сформирован осенью 2013 года, подошла к концу.

Каждый из народных избранников представляет свой избирательный округ, расположенный в каждом из 15 городских и сельских поселений Конаковского района. Работа всего депутатского корпуса была разграничена по направлениям, и под каждое из них были созданы комиссии. Всего их пять. Это комиссии по бюджету и налогам, по экономике, по местному самоуправлению, по социальной политике и по туризму, спорту и молодежной политике.

О том, из какой финансовой ямы, оставленной предшественниками, пришлось депутатам вытаскивать районный бюджет, говорит простой факт: дефицит был настолько большим, что в первые годы не было возможности даже выделять так называемые «депутатские деньги», на которые каждый народный избранник сам решал, что он может сделать полезного для своих избирателей, в своем округе. И, вопреки расхожим домыслам, стоит, наверное, сказать, что муниципальные депутаты никаких фантастических окладов не получают, они работают бесплатно, и их высокий статус – это обычная общественная работа во всех ее проявлениях. Просто, если ты чувствуешь ответственность перед людьми, которые тебя выбирали, и если ты человек порядочный, ты не можешь работать плохо.

Поэтому работа депутатов районного Собрания была оценена «на хорошо», и хочется верить в то, что для многих из тех, кто решил вновь пойти на выборы, все сложится удачно и избиратели вновь окажут им свое доверие. Депутат, показавший себя в работе активным и грамотным, должен продолжать работать дальше. Это здравый смысл и нормальная логика нормальных людей. Ведь депутаты и на свою последнюю сессию пришли с желанием работать, и настроение у депутатов было деловое и конструктивное.

Сессия состоялась в прошлый четверг, 30 августа. Это была обычная, рабочая сессия. На своих страницах «Заря» каждый раз публикует повестку дня проходящих сессий и те решения, которые на ней принимаются, чтобы наши читатели были в курсе работы представительного органа муниципальной власти Конаковского района. Так какие же решения были приняты на сессии Собрания депутатов Конаковского района 30 августа сего года?

- О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 362 от 21 декабря 2017 г. «О бюджете Конаковского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

- О внесении дополнения в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «Конаковский район» Тверской области на 2018 год.

- О передаче муниципального имущества Конаковского района Тверской области в муниципальную собственность городского поселения поселок Радченко Конаковского района Тверской области.

- О признании задолженности безнадежной к взысканию и списании задолженности.

- О внесении изменений в решение Собрания депутатов Конаковского района № 384 от 27 февраля 2018 г.

Как видим, это обычное законотворчество местного уровня и сопутствующая ему работа. Ведь деятельность депутатов регламентируется законами Российской Федерации и четко должна им соответствовать в рамках тех полномочий, которые прописаны в законе об органах местного самоуправления.

НА ЧТО ПОШЛИ СРЕДСТВА

ДЕПУТАТСКОГО ФОНДА

В последние два года дела в бюджете поправились, и стало возможным наполнять так называемый депутатский фонд. Что это такое? Это средства, которые выделяются каждому депутату в рамках его полномочий для выполнения своих депутатских обещаний либо просьб избирателей, проживающих в его округе, которые устно или письменно обратились к нему как на депутатском приеме, так и вне его.

На что же были потрачены средства депутатского фонда?

В 2017 году из муниципального бюджета Конаковского района в депутатский фонд было перечислено 2,1 миллиона рублей. То есть по 100 тысяч на каждого депутата. Все эти деньги были освоены.

В 2018 году эта сумма была удвоена. Она составила 4,2 миллиона рублей, и на каждого из депутатов пришлось уже по 200 тысяч рублей. Большая часть этих денег также уже нашла применение.

Все эти средства были направлены депутатами на исполнение полномочий районной власти по финансированию нужд объектов образования, а именно – школ и детских садов. Это как ремонтные работы, так и закупка оборудования. В перечне работ – замена оконных блоков и установка пластиковых окон, ремонт потолков и мягкой кровли, ремонты в туалетах, замена светильников и электропроводки, установка освещения стадиона школы, приобретение и установка малых форм, установка входных дверей, в том числе металлических, ремонт крыльца и установка козырьков, даже оборудование горячего водоснабжения, замена канализационных стояков и ремонт здания газовой котельной. Для пополнения материально-технической базы в школы и детские сады района депутатами закупалось музыкальное оборудование и спортивный инвентарь, ноутбуки и проекторы, сканеры и принтеры, холодильники и стиральные машины, утюги и мясорубки, шкафчики для одежды, столы и стулья…

МНЕНИЯ ДЕПУТАТОВ О РАБОТЕ В СОБРАНИИ

Глава района, председатель Собрания депутатов Конаковского района Людмила КОЗЛОВА:



- Пять лет работы позади. Для меня и для всех моих коллег эти годы стали, прежде всего, ценным опытом. В самом начале было нелегко из-за огромного по нашим меркам дефицита доходной части бюджета. Думаю, под этими словами подпишется любой депутат нашей команды. Но стали изучать проблему и поняли, что ресурсы у нас есть. Конечно, огромную помощь оказала и оказывает администрация Конаковского района во главе с Олегом Владимировичем Лобановским. В ней работают замечательные специалисты. Все вместе мы смогли выправить положение и стабилизировать ситуацию в районе.

Хочу выразить огромную признательность всем депутатам, которые, помимо своей основной работы, всегда находили время для решения общерайонных вопросов, участвовали в сессиях и мероприятиях. Хочу поблагодарить всех глав и глав администраций поселений, а также их депутатские корпусы за конструктивную работу. Выражаю благодарность конт-рольно-ревизионной комиссии Конаковского района. Особую признательность хотелось бы выразить и всем общественным организациям нашего района, которые на энтузиазме участвуют в решении первостепенных для наших жителей вопросов.

Желаю будущему депутатскому корпусу сохранить и приумножить заданный темп. И очень надеюсь, что в него войдет большая часть тех депутатов, которые показали свою работу не словом, а делом.

Наталья СЕРГЕЕВА:



- Это мой первый депутатский опыт, уникальная возможность понять формирование бюджета, его ресурсы. Это возможность общения с коллегами, обсуждения проблем района и путей их решения, это взаимодействие с областной властью и возможность понять роль Конаковского района в структуре региона. Это общение с избирателями и решение проблем округа. И это - прямое общение с главой района. Хочу поблагодарить лично Людмилу Алексеевну Козлову за то, что она как никто умеет создать и на сессиях, и на комиссиях настоящую рабочую атмосферу.



Людмила ВОЛОДИНА:



- Пятый созыв запомнился своей работой. Его особенность в том, что первые два года был большой дисбаланс бюджета: более 200 миллионов, на районе висели кредиты. Работали, чтобы «сохранить плавучесть», и делали все, чтобы дефицит сократить. В результате через 2,5 года бюджетный дефицит был сведен к нулю. Как раз в область пришел новый губернатор. Игорь Руденя сразу обратил внимание на то, как Конаковский район смог своими силами справиться с серьезной ситуацией, и, думаю, благодаря этому в последние два года к нам идут такие инвестиции из вышестоящих бюджетов. На одни только дороги в прошлом году были перечислены сотни миллионов. Такого за все мои годы работы депутатом я не припомню. Новому созыву Собрания депутатов хочу пожелать работать столь же эффективно.

Дмитрий ЩУРИН:



- Как председатель бюджетной комиссии Собрания депутатов могу сказать, что формирование бюджета – это сложный и ответственный процесс, к которому наши депутаты всегда подходили и подходят с полной серьезностью. Совместная работа с администрацией Конаковского района позволила сократить, а затем и полностью убрать дефицит бюджета, который нам достался в 2013 году. Хочу поблагодарить всех коллег, с которыми работал и, на-деюсь, еще буду работать в дальнейшем, за то, что наши решения, хотя и не всегда рождались просто, но они принесли пользу району и дали свой эффект.

Ольга БЕРЕЗНИЦКАЯ:



- Это мой первый депутатский срок, и могу сказать, что мне очень импонирует та организованность, с которой коллеги подходили к решению любого вопроса, будь он в числе важнейших, таких, как например, принятие бюджета или текущие рабочие моменты. Сплоченность, четкое представление достигаемых целей позволили депутатскому корпусу принимать решения, которые значительно меняют жизнь в Конаковском районе. За этот депутатский срок многое изменилось и в личной жизни: у меня родился ребенок, и несмотря на это, сил и времени хватает, чтобы не только работать в Собрании депутатов, но и выполнять обязанности председателя молодежного парламента Тверской области. Молодым депутатам всех уровней желаю активно проявлять себя не только в общественной работе, но и в выполнении демографических задач, поставленных Президентом и губернатором.

Наталья ЖЕЛЕЗНОВА:



- Работая в этом депутатском созыве, я познакомилась с очень интеллигентными, образованными депутатами. На заседаниях комиссий предлагаемые вопросы глубоко рассматривались, и мы всегда приходили к грамотным решениям. Чувствовалась уверенная «рука» руководителя – председателя Собрания депутатов Людмилы Алексеевны Козловой.

Сергей КЛЮКВИН:



- За эти пять лет поработали мы очень плодотворно. Именно в заслугу нынешнего созыва можно поставить стабилизацию баланса между расходной и приходной частью бюджета района, разумное распределение поступлений в бюджет, активное участие в проектах с софинансированием и так далее. Все это дало нам возможность увеличить финансирование образовательных учреждений, построить новые котельные, доказать вышестоящим уровням власти, что в район можно вкладывать серьезные средства, например, в дороги. Нередко на заседаниях комиссий обсуждение проходило весьма бурно, но мы всегда приходили к единому решению. Конечно, сыграло роль и то, что подавляющее большинство депутатов Собрания входит в партию власти. И в связи с этим у меня есть сожаление, что некоторые депутаты от других партий себя практически не проявляли и даже на сессиях появлялись за весь срок считанные разы.

Александр СУДАРИКОВ:



- Как председатель комиссии Собрания депутатов по молодежной политике, спорту и туризму могу сказать, что наша комиссия работала плодотворно, и взаимопонимание с администрацией района в целом было. Конечно, были споры, были трудности, приходилось отстаивать свою позицию. Но результаты есть. Это и увеличение средств на развитие спортивно-оздоровительного движения, на проведение спортивных мероприятий. Созыв поработал плодотворно и активно. Хочу выразить благодарность коллегам из администрации Конаковского района и главе администрации Олегу Владимировичу Лобановскому за поддержку и понимание. Думаю, что отработали на твердую четверку. Поэтому есть над чем работать дальше и есть куда стремиться, улучшать комфорт и благосостояние жителей Конаковского района.

Марина МАМАТКАЗИНА:



- Какие изменения в жизни Конаковского района мне особенно хотелось бы отметить. Радует, что гораздо больше внимания в районе стало уделяться занятости людей и созданию рабочих мест. Многое делается для облегчения жизни маломобильных граждан. Понятно, что пока далеко не все проблемы решены и сделать надо гораздо больше, чем уже сделано. Но все это делается, пусть постепенно, небыстро, но планомерно, а это главное. Как председатель комиссии по местному самоуправлению не могу не отметить в положительном смысле работу с нормативными документами, принимаемыми депутатами. Наверное, для большинства людей документы - это скучно, но мы как никто понимаем: по этим документам и живет и развивается наш район, и они должны быть составлены и приняты в виде, исключающем разного рода «крючкотворство» и искусственные препятствия. И при этом они должны быть составлены в полном соответствии с требованиями закона. Это удается.

Леонид ПАВЛОВ:



- Могу сказать от лица всех депутатов: наш созыв удовлетворен работой администрации Конаковского района, которая осуществляла свою деятельность под контролем Собрания. И самое главное, что мы совместно сделали, хочется перечислить. Первое – Конаковский район вылез из долгов и сбалансировал бюджет. Второе – уделялось огромное внимание школам и детским садам. Впервые за много лет в систему образования стало вкладываться в разы больше средств, чем при работе Собрания предыдущих созывов. Третье – хочется обязательно отметить выдающиеся организационные способности нашего председателя – главы района Людмилы Алексеевны Козловой. За все пять лет не сорвалась ни одна сессия, заседания комиссий всегда проходили в срок, плодотворно и с результатами. Работой пятого созыва полностью удовлетворен, но районным депутатам есть куда двигаться. Верю, что шестой созыв продолжит начатое.

Юрий ДУБАСОВ:



- Всю нашу работу в Собрании я могу охарактеризовать одной фразой: «сделано было много, но стремиться есть к чему». Работа в комиссии по экономике, которую возглавила депутат Людмила Сергеевна Володина, не была простой, решения принимались серьезные, напрямую влияющие на жизнь района. Горжусь и тем, что ко мне как к депутату постоянно обращаются люди, мои избиратели. Депутатские средства не столь велики, но в течение последних лет получалось помочь с ремонтами в Селиховской школе, где заменили оконные блоки, а также селиховскому и ручьевскому детским садам, где вместе с другими депутатами, родителями детей и сотрудниками этих учреждений также оказали посильную помощь. Ведь основное дело депутата – помогать людям в любой форме. Даже если они этого не просят.

На протяжении этих пяти лет в пятом созыве Собрания депутатов Конаковского района работали:

1. Людмила Алексеевна Козлова – председатель Собрания, глава Конаковского района.

2. Дмитрий Евгеньевич Щурин – заместитель председателя, руководитель бюджетной комиссии.

3. Юрий Николаевич Дубасов.

4. Наталья Анатольевна Сергеева.

5. Наталья Викторовна Железнова, председатель комиссии по социальной политике.

6. Александр Александрович Судариков, председатель комиссии по туризму, спорту и молодежной политике.

7. Иван Иванович Хильченко.

8. Татьяна Александровна Авдякова.

9. Александр Вячеславлович Зернов.

10. Жан Грегуар Сагбо.

11. Сергей Викторович Климихин.

12. Марина Лордовна Маматказина, председатель комиссии по местному самоуправлению.

13. Людмила Сергеевна Володина, председатель комиссии по экономике.

14. Леонид Геннадьевич Павлов.

15. Ольга Ивановна Березницкая.

16. Максим Алексеевич Чесноков.

17. Андрей Юрьевич Вишняков.

18. Александр Геннадьевич Морозов.

19. Илья Юрьевич Клейменов.

20. Алексей Владимирович Трунин.

21. Сергей Игоревич Клюквин.