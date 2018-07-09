В ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

В РУЧЬЯХ НАЧАЛИ С «УРОКА РОССИИ»



В средней школе деревни Ручьи 1 сентября, как и везде, прошла торжественная линейка, посвященная первому школьному звонку.

Поздравить учеников, учителей и родителей Ручьевского сельского поселения приехали заместитель главы администрации Конаковского района по правовым вопросам Анна Георгиевна Рябова и глава администрации Ручьевского сельского поселения Анна Викторовна Земскова. На самый первый урок - «Урок России» - в этом учебном году для обучающихся 5 - 9 классов были приглашены уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Александровна Егорова и выпускник школы, а ныне предприниматель, инициатор и вдохновитель восстановления православного храма Троицы Живоначальной в деревне Крутец Павел Александрович Зыкин.

Для детей этот урок оказался очень полезным. Уточним, что в этом году в Ручьевской школе 15 первоклашек, а всего учиться будут 68 человек с 1 по 9 класс.

Надежда ЛУЧШЕВА,

учитель Ручьевской школы.

«ДЕЛЬФИН» УСТРОИЛ ПРАЗДНИК

Чтобы в школу ходить с охотой.



Дворец спорта «Дельфин», который уже не первый год развивает спортивно-оздоровительную деятельность, немало внимания уделяет тому, чтобы разнообразие предлагаемых услуг могло удовлетворить максимальный спрос всех желающих. И это удается: востребованность и заполненность Дворца спорта сегодня в разы больше, чем лет 5 - 10 назад, когда у него не было настоящего хозяина. Здесь много чего есть для взрослых, но основной контингент, конечно же, дети. Множество самых разнообразных секций: карате, гимнастики, черлидинга, тенниса, футбола, плавания, начиная от самых маленьких, а с недавних времен – даже ушу и балет. Здесь также занимаются и пловцы ДЮСШ «Олимп». В стенах «Дельфина» занимаются танцевальные коллективы (например, D.I.V.), здесь готовят к школе дошколят. Действительно, частная инициатива дает свои плоды, и, несмотря на коммерческую составляющую работы, руководством Дворца спорта широко внедряются разнообразные льготы.

В общем, охват детей и подростков в городе сопоставим с муниципальными учреждениями дополнительного образования. И это не может не радовать, поскольку для жителей города и района всегда должна существовать альтернатива.

Поэтому днем 1 сентября на площади перед Дворцом спорта силами руководства и тренерского состава «Дельфина» был организован замечательный праздник, который был посвящен началу учебного года. Прямо на бетон был постелен огромный ковер из современных матов. Сначала для всех желающих провели массовую физзарядку, а затем в спортивно-зрелищной программе воспитанники секций и коллективов вместе с тренерами показали все, на что способны. Символ Дворца спорта – ростовая кукла дельфина добавляла позитива.

В процессе праздника директор ДС «Дельфин» Дмитрий Абрамов наградил весь тренерский состав (а это более 20 человек) Почетными грамотами и благодарностями. Праздник собрал немало горожан, и все они остались довольны увиденным. Для «Дельфина» новый учебный год тоже начался, и хочется пожелать, чтобы он стал не менее плодотворным, чем предыдущие. Ведь если дети активно заняты в секциях, кружках, творческих коллективах, им и учиться веселее.

МОЛЕБЕН ДЛЯ УМА И УСЕРДИЯ



состоялся 1 сентября в Ильинском храме села Селихово.

По традиции он проходит здесь уже не первый год, и каждый раз на него приглашаются дети и их родители не только из села и ближайших деревень, но и из города.

Благодаря этому в храме буквально яблоку было негде упасть: желающих принять участие в службе, которую возглавил настоятель Ильинского храма протоиерей Виктор Гуров, было крайне много. Тут и ученики, и их родители, и представители казачества: от самых юных казачат из «Новой Корчевы» до взрослых воинов, включая и самого конаковского атамана Павла Макеева. Приехали на службу и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский и начальник управления образования района Ольга Булгакова. А из Городни прибыл настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы легендарный батюшка протоиерей Алексий Злобин.

Служба прошла очень возвышенно и умиротворенно, после чего отец Виктор произнес проповедь-наставление для школяров. Затем он окропил всех святой водой, что вызвало среди детей и подростков немало веселья. В прошлые годы на молебен в честь Дня знаний приезжал и Владыка - Митрополит Тверской и Кашинский Виктор. Не так давно он ушел на заслуженный отдых, и на его месте теперь молодой и энергичный Митрополит Тверской и Кашинский Савва. Он очень хотел приехать в Селихово, продолжив традицию своего предшественника, но, к сожалению, дела не позволили ему это сделать. Однако его здесь ждут и надеются, что новый Митрополит приедет в Конаковский район.

После молебна в залах ДЮЦ «Новая Корчева», что при храме, прошел небольшой концерт творческих коллективов этого центра. Творческие номера показали казачий кадетский хор «Станица», образцовый хор девочек «Глория», вокальный ансамбль «Отрада» и ансамбль скрипачей «Элегия». С напутственным словом выступили и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы с. Городня отец Алексий. Родители детей, которые занимаются в центре, также поздравили всех с началом учебного года и в благодарность за педагогический труд вручили цветы и подарки директору центра протоиерею Виктору Гурову и педагогам центра.

А после концерта всех пригласили за длинный стол – отметить начало учебного года фруктами и морсом. Он был установлен прямо на улице, перед храмом. И тут же с церковной колокольни раздался переливчатый звон колоколов. На этой позитивной ноте и завершилось празднование Дня знаний в Ильинском храме села Селихово.