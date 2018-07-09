МЕСТО, ГДЕ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ



В первый день осени свой праздник отметило сельское поселение «Завидово»

Это муниципальное образование на сегодняшний день, наряду с Дмитровой Горой, является флагманом развития в Конаковском районе. И масштабы его велики: ведь здесь реализуется амбициозный проект «Завидово», о котором немало написано. В концепции развития поселения особое внимание уделено комплексному и гармоничному развитию всей территории, включая как новые ее части, где строится жилье и инфраструктура, так и старые, исторические, где была сделана модернизация всех систем жизнеобеспечения, социальной сферы, а благоустройство доведено до уровня новых районов. В поселении дороги европейского качества, современные котельная, детский сад, школа, здесь первым появился многофункциональный центр «Мои документы», открылась поликлиника, работающая по ОМС, и многое другое. Список можно продолжить.

Праздники здесь тоже гуляют с размахом – возможности позволяют. Культурная программа была рассчитана на два основных населенных пункта – село Завидово и деревню Мокшино. Подготовлена она силами досугового центра (руководитель Т. Вересова) и называлась позитивно: «Поделись улыбкою своей». Помимо традиционных детских городков с аттракционами, сахарной ватой и аквагримом, в своем хороводе завидовцев и гостей поселения закружили многочисленные мероприятия, концертные номера, спортивные состязания и многое другое. Чтобы написать обо всем этом, не хватит даже газетного разворота!

Нашему корреспонденту удалось побывать на торжественной части церемонии награждения лучших людей сельского поселения «Завидово». Поздравить жителей с их праздником приехали глава Конаковского района Людмила КОЗЛОВА и глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Вместе с главой сельского поселения «Завидово» Дмитрием ОКОРОКОВЫМ и главой администрации поселения Алексеем ПЛЯСКИНЫМ они не только поздравили всех, но и выполнили приятную миссию по награждению лучших жителей. А их было ох как немало. Судите сами:

Благодарность главы Конаковского района была объявлена С.В.Цветковой, учителю русского языка и литературы Мокшинской средней школы, Е.А.Гудковой, учителю истории и обществознания Завидовской средней школы, Д.В.Бобонову, руководителю подразделения ООО «Завидово Гольф», Л.Н.Быковой, ведущему бухгалтеру МКУ «ЦАО», Т.Ф.Купреевой, председателю совета ветеранов, С.О.Веселовой, воспитателю Мокшинского детского сада. Также от администрации и Собрания депутатов Конаковского района поселению был вручен ценный подарок. Подарок также вручили и соседи - глава администрации Вахонинского сельского поселения Ольга Селина.

Почетными грамотами и ценными подарками от администрации и Совета депутатов сельского поселения «Завидово» также были награждены:

В номинации «Лучший по профессии» - В.И.Бондаренко, О.Е.Чернышова, О.В.Архипова, А.В.Колесникова, Е.В.Рябкова, И.В.Груздева, А.Н.Бойцов, М.К.Буточникова, Е.В.Околота, В.В.Азиева, Е.Г.Богданова, М.Ю.Зайцева, С.А.Удалова, В.А.Попов, В.В.Башкарев, Е.К.Кононенко, Н.Н.Масленникова, В.И.Матвеева и Н.Н.Михальченко.

В номинации «Активная жизненная позиция» - Л.М.Никонова, Н.А.Анисимова, А.П.Данилов, В.Н.Авдяков, М.М.Карабанов, С.П.Спарнюк, а также члены вокального ансамбля «Каравай», Е.М.Нурпиисова, Е.В.Дубяго, С.В.Маркова и Н.И.Язловецкая.

В номинации «Золотая свадьба» - Андреевы Лидия Борисовна и Николай Сергеевич, Малинины Лидия Викторовна и Анатолий Александрович, Ушаковы Мария Петровна и Николай Павлович, Андреевы Мария Алексеевна и Дмитрий Александрович, Каплевские Лидия Павловна и Борис Алексеевич, Лаврентьевы Вера Константиновна и Алексей Павлович, Варфоломеевы Александра Ивановна и Николай Иванович, Ильины Екатерина Владимировна и Валерий Дмитриевич. Последняя пара – это всем хорошо известная супружеская чета Ильиных, где глава семьи - наш конаковский Благочинный, настоятель Завидовского храмового комплекса протоиерей Валерий.

В номинации «Молодожены» была награждена всего одна пара – это супруги Антон Григин и Оксана Аристова. В номинации «Новорожденный» наградили родителей, у которых появились маленькие дети. Это Анисимовы Светлана Ринатовна и Юрий Витальевич, Пилюсовы Екатерина Алексеевна и Игорь Юрьевич, Королева Екатерина Валентиновна, Михай Любовь Николаевна, Антонов Федор Георгиевич, Андреева Анастасия Ивановна.

В номинации «Спортивные достижения» награждены Артем Чирик, Артем Попов, Алексей Кулеев, Максим Родионов, туристическая команда «Робинзоны» в полном составе, а также Егор Лысков и Дмитрий Абрамов. В номинации «Волонтер патриот» чествовали Данилу Обуденного из д. Мокшино.

Получили свою долю уважения и те, чьи портреты помещены на районную Доску почета. Это директор Мокшинского досугового центра Т.Д.Вересова и директор Мокшинской средней школы Т.А.Авдякова (кстати, депутат районного Собрания).

Со сцены мокшинцев также поздравили председатель благотворительно фонда «Завидово» Татьяна РЫЖОВА и заведующая Мокшинским детским садом Светлана КАТЫШЕВА.

В перерывах между награждениями на сцене в Мокшино выступили солисты Анна Савина и Евгений Дадаев, хореографическая группа «М-Стиль», вокальный ансамбль из Дмитровой Горы «Фантазия», ансамбль русской песни «Каравай», а также фантастические номера мокшинских циркачек Дарьи Некрасовой и Валерии Паник. А вечером жителей поселения порадовали и профессиональные артисты. Это вокальная группа «Город любви» и солисты Ольга Роса и Михаил Чутко (Москва), а также Алексей Волков из Красногорска. Закончился этот большой праздник ярким и зрелищным фейерверком в Мокшино и Завидове.

М. МАЛАХОВ, фото автора. Полный фоторепортаж – в группах «Зари» в соцсетях «В Контакте» и «Одноклассники».