ТЕРРОРИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября на центральной площади города Конаково прошла акция, посвященная борьбе с терроризмом, фашизмом и экстремизмом в России.

Эта дата была утверждена в 2005 году в память жертв теракта в Беслане. С 1 по 3 сентября 2004 года в результате захвата террористами средней школы в День знаний погибли свыше трехсот человек, большая часть которых - дети. В этот день вспоминают соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, а также при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске... В акции приняли участие глава Конаковского района Людмила Козлова, глава администрации Конаковского района Олег Лобановский, глава администрации города Конаково Олег Шаталов, депутаты Собрания депутатов Конаковского района и Совета депутатов города Конаково, заведущая отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района Александра Валерьевна Федотова, начальник управления образования Ольга Юрьевна Булгакова, учащиеся и педагоги образовательных учреждений, жители Конаковского района.

Слово было предоставлено Людмиле Козловой, Олегу Лобановскому, Олегу Шаталову и заместителю председателя Собрания депутатов Конаковского района Дмитрию Щурину. Все они поддержали акцию солидарности в борьбе с терроризмом. Терроризм – это абсолютное зло, это уродливое явление современного мира, во имя чьих-то болезненных амбиций приносящее в жертву даже детские жизни. А ведь жизнь ребенка – это абсолютная ценность в любой стране. Память жертв террористических актов все присутствовавшие почтили минутой молчания. Символом акции стали белые воздушные шарики, которые затем все ее участники пустили в небо. С творческими номерами выступили воспитанники детского театра «Теремок» ДК «Современник», детского сада деревни Ручьи, танцевального коллектива «Наш стиль».

Также организаторами было подготовлено совместное зрелищное выступление кинологов линейного отдела МВД России на станции Тверь и учебно-дрессировочной площадки «Тверь-Премиум». Международный терроризм в настоящее время принимает все более изощренные формы, и для достижения своих бесчеловечных целей участники незаконных формирований не гнушаются ничем. В частности, для уничтожения как можно большего количества людей используется закладка взрывных устройств в различные предметы, например, в пассажирский багаж в местах большого скопления людей: на вокзалах и в аэропортах. Именно в целях предотвращения терактов подобного рода в органах внутренних дел на транспорте используются собаки - розыскники взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Условный «террорист» «заминировал» (поместил макет взрывного устройства) в одну из сумок. Кинолог Екатерина Визулайнен поставила служебной собаке породы бельгийская овчарка по кличке Тайпан задачу на поиск спрятанной «бомбы». Она ее успешно разыскала и «обозначила» замиранием, без каких-либо резких движений во избежание «взрыва». Помимо собак-розыскников, в борьбе с террористами используются и «штурмовые» собаки, обученные задержанию и обезвреживанию вооруженных преступников. Навыки и действия штурмовой собаки при освобождении группы заложников от вооруженного террориста продемонстрировала восточноевропейская овчарка по кличке Ночной снайпер. Террорист был обезврежен и задержан, а «заложники» (роль которых играли волонтеры МЦ «Иволга») - освобождены.

На этом акция была обьявлена закончившейся. Ее организаторы благодарят за помощь заведующую детским садом № 1 д. Ручьи Елену Спицыну и музыкального руководителя этого детсада Светлану Кутявину. Также спасибо за помощь начальнику ПНД ЛОМВД России по станции Тверь майору полиции Светлане Ниловой.

Максим МАЛАХОВ.