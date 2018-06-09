Правительство Тверской области внесло в Законодательное Собрание законопроект о сохранении региональных мер социальной поддержки женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет

6 сентября Губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем Законодательного Собрания Тверской области Сергеем Голубевым и руководителем фракции «Единая Россия» областного парламента Виктором Константиновым. Игорь Руденя отметил, что сегодня областным Правительством внесен в Законодательное собрание проект закона Тверской области, который регламентирует получение региональных мер социальной поддержки не после выхода на пенсию, а при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

«В своем телеобращении к жителям России Президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения с 2019 года существующих федеральных и региональных льгот для граждан при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. С данной инициативой выступила партия «Единая Россия», - подчеркнул Губернатор Игорь Руденя.

Законопроект разработан рабочей группой, в которую вошли представители регионального Правительства, а также члены фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области. Принятие данного закона позволит сохранить региональные меры социальной поддержки порядка 15 тысячам жителей Верхневолжья.

«Мы вносим данный законопроект в Законодательное Собрание и рассчитываем на его оперативное рассмотрение депутатами», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

Председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев заверил, что законопроект будет в ближайшее время рассмотрен на заседании комитета по социальной политике и вынесен на рассмотрение областного парламента.

«Уверен, что законопроект поддержат не только депутаты фракции «Единая Россия», но и большинство парламентариев», - отметил Сергей Голубев.

В Тверской области региональные меры социальной поддержки с 1 января 2019 года будут предоставляться женщинам и мужчинам с 55 и 60 лет соответственно. Это ветераны труда, ветераны труда Тверской области, лица, удостоенные наград Тверской области. Кроме того, это педагоги, медики, работники культуры, социальной защиты и другие категории, которые проживают и работают в сельской местности. Также меры соцподдержки коснутся граждан с низкими доходами, которые получают ежемесячную субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, компенсацию на зубопротезирование, ежегодную компенсацию на проезд в общественном транспорте.

Пресс-служба Правительства Тверской области