Некоммерческие организации Тверской области смогут принять участие в конкурсе на получение субсидий из федерального бюджета

Некоммерческие организации Тверской области приглашаются к участию в конкурсе по предоставлению в 2018 году субсидий из федерального бюджета на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию. Конкурс организован Федеральным агентством по делам молодежи.

«Для Правительства Тверской области активные представители гражданского общества и некоммерческие организации – это партнёры в работе по развитию региона. Проекты, которые они реализуют, направлены на решение многих значимых вопросов», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Субсидии будут направляться на поддержку молодежных поисковых отрядов и объединений, за подготовку и проведение военно-исторических реконструкций, проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими организациями.

Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, в том числе молодёжные и детские общественные объединения, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории Российской Федерации.

Оператором конкурса выступает Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи.

Заявки на участие принимаются до 14.00 3 октября по адресу: 125 009, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 5, стр. 1, ФГБУ «Роспатриотцентр», кабинет 605. Подробную информацию по вопросам подачи заявки можно узнать по телефону +7 (499) 967-86-70 (доб. 7016, 7017) у Александра Сергеевича Понарина,

Пресс-служба Правительства Тверской области