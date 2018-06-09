Экономические новости Тверской области вошли в мониторинг ключевых событий за август от фонда «Петербургская политика»





Экономическая повестка Тверской области отражена в мониторинге основных событий социально-политической жизни регионов от фонда «Петербургская политика». На сайте компании отмечены два позитивных события за август.

Первое важное событие – подписание соглашения о сотрудничестве между региональным и федеральным Фондами развития промышленности. Документ позволяет предоставлять льготное финансирование по программе «Совместные займы» на реализацию инвестпроектов в сфере импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Размер займов — от 20 до 100 млн рублей. В настоящее время идёт приём заявок на оказание финансовой поддержки в рамках программы.

Отметим, что Фонд развития промышленности Тверской области был создан в 2017 году. В 2018-м году на обеспечение поддержки предприятий по линии Фонда в региональном бюджете предусмотрено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь более 200 млн рублей из федерального Фонда.

Второе событие – открытие в Конаковском районе предприятия по переработке молока ООО «Дмитрогорский молочный завод», входящего в группу компаний «АгроПромкомплектация». Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Игорь Руденя, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, депутат Госдумы РФ Светлана Максимова, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, председатель постоянного комитета в Законодательном собрании Сергей Веремеенко, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, генеральный директор ГК «АгроПромкомплектация» Сергей Новиков.

«Уверен, что новое предприятие будет активно участвовать в решении задач импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности, которые поставил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Правительство региона будет принимать активное участие в развитии проектов «АгроПромкомплектации», – сказал Игорь Руденя.

В строительство нового молочного завода инвестировано свыше 2,7 млрд рублей. Создано 250 рабочих мест. Мощность завода по переработке молока — до 87,6 тыс. тонн в год, по производству готовой продукции до 50 тыс. тонн в год. Ассортимент продукции включает 140 наименований. Предприятие является одним из самых современных и инновационных, максимально автоматизировано и роботизировано. Дмитрий Патрушев и Игорь Руденя осмотрели аппаратный цех, цеха по изготовлению и фасовке творога, производству масла, фасовке продуктов, центр управления производственным процессом, санитарный пропускной пункт.



Михаил Бородов