Участники Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» обнаружили останки 13 красноармейцев и 4 медальона

Участниками Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», которая проходит в эти дни в Тверской области, подняты останки 13 бойцов, найдено 4 медальона. Открытие экспедиции состоялось 2 сентября, в ней принимают участие более 550 поисковиков из 23 регионов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы.

«Участники экспедиции – это люди, которые с глубоким почтением относятся к истории нашего Отечества, хранят память о подвиге солдат и офицеров, павших на полях сражений. Все это позволяет увековечить имена ранее неизвестных героев, отдать им воинские почести, рассказать потомкам о подвиге предков», — считает Губернатор Игорь Руденя.

13 обнаруженных поисковиками красноармейцев были похоронены своими товарищами. Среди находок поисковиков – противогаз, котелки, фляги, расчески, ножи, портупеи, поясные ремни, остатки зимнего обмундирования. Вместе с останками подняты 4 медальона, с помощью которых специалисты попытаются установить имена погибших воинов.

По предварительным данным в общей могиле захоронены останки офицеров – на это указывают сохранившиеся фрагменты обмундирования, возраст большинства погибших - 25-35 лет. Работы будут продолжены. Поисковая экспедиция продлится до 14 сентября.

Поисковый лагерь разбит у деревни Кокошкино в сельском поселении «Хорошево». Участники проводят экскурсии для школьников Тверской области, в ходе которых ребята могут своими глазами увидеть, как организована поисковая работа, обустроен быт лагеря.

Впервые экспедиция «Калининский фронт» прошла на территории Верхневолжья в 2016 году. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

За это время в поисковых работах подо Ржевом приняли участие более 1200 человек из 50 регионов России, представители других государств. На сегодняшний день на их счету 855 красноармейцев, поднятых на полях сражений, 67 имен установлено.

Порядка 80% состава участников – молодежь, которой опытные поисковики передают свои знания. Специально для ребят организована профильная образовательная программа.

Справочно: Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточённые бои. В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили более 1,1 млн человек. Эти сражения сыграли ключевую роль в достижении Красной Армией коренного перелома в ходе войны.

В 2007 году Ржеву присвоено почётное значение «Город воинской славы».

Пресс-служба Правительства Тверской области