Игорь Руденя: Конаковский район Тверской области является одним из лидеров в общероссийском сегменте внутреннего туризма

Губернатор Игорь Руденя назвал Конаковский район Тверской области одним из лидеров в сфере внутреннего туризма в России. О развитии туристического потенциала территории шла речь 5 сентября в рамках инспекционной поездки главы региона на площадку, где завершается реконструкция автодороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский». Участие в осмотре приняли руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин.

«Индустрия гостеприимства для нас — один из приоритетов развития экономики региона. Сегодня Конаковский район является одним из лидеров в общероссийском сегменте внутреннего туризма, привлекает туристов из разных регионов, в первую очередь, Москвы. Обеспечена высокая транспортная доступность территории: добраться сюда можно на электричке, на собственном или общественном автотранспорте», — отметил Игорь Руденя.

Реконструкция дороги на подъезде к Шоше в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» ведётся по федеральной целевой программе по развитию туризма на 2011-2018 годы. В рамках новой программы, которая начнёт действовать с 2019 года, тверской регион планирует создать кластер круизного туризма и отдыха.

«Новая федеральная целевая программа уже разработана, Тверская область предложила интересный проект «Волжское море», который мы поддержали. Начиная с 2019 года планируется осуществлять его финансирование. Считаем это очень интересным и перспективным направлением», — сказал Олег Сафонов.

На реализацию проекта из федерального бюджета планируется выделить порядка 1,5 млрд рублей, ещё 300 млн рублей — из региональной казны. Частные инвестиции составят около 7 млрд рублей.

Реализация проекта призвана повысить интерес путешественников к водному туризму, привлечь туристов в бассейн Верхней Волги. Ключевым объектом кластера круизного туризма и отдыха станет уникальный туристический транспортно-пересадочный узел на территории проекта «Завидово», который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Также предполагается создание всесезонного комплекса отдыха с аквапарком и гостиницами, строительство арочного пешеходного моста через реку Дойбица, водозаборного узла для водоснабжения объектов кластера «Волжское море».

Справочно: Дорога «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» ведёт к развивающейся жилой застройке в деревне Мокшино, обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами района и выход на федеральную трассу М-10.

В настоящее время завершается третий этап реконструкции дороги. Протяженность данного участка – 732 метра. В ходе работ был построен новый мост через реку Дойбица протяженностью 88,3 погонных метра. Работы по его возведению уже завершены.

Ремонт «Подъезда к Шоше» начался в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Было реконструировано более 600 погонных метров дороги.

В ходе второго этапа в 2017 году проведена реконструкция более 570 погонных метров. В итоге количество полос движения увеличилось с двух до четырех. Кроме того, на объекте переустроены коммуникации, отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы, дорожное полотно с применением щебня и асфальтобетона повышенной прочности, укреплены обочины. Общая стоимость работ составила около 500 млн рублей. Это средства областного и федерального бюджетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области