Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Осташковского городского округа Алексеем Титовым

Игорь Руденя провел встречу с главой Осташковского городского округа Алексеем Титовым. Главной темой разговора глава региона назвал подготовку жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период.

Как доложил Алексей Титов, Осташков активно готовится к началу отопительного сезона, предпринимаются все необходимые меры, чтобы он прошел в штатном режиме.

Теплоснабжение объектов жилого фонда и социальной сферы осуществляется от 17 котельных, из которых 11 муниципальных. На сегодня готовность котельных и тепловых сетей составляет 82%, объектов водоснабжения – 91%, водоотведения – 90%, электроснабжения – 100%. Заключен договор на поставку более 8 тыс. кубометров дров, в резерве администрации округа имеется 100 тонн угля.

В среднем по региону котельные подготовлены к осенне-зимнему периоду на 90%, тепловые сети – на 93%, водопроводные – на 89%, канализационные – на 90%, электрические – на 91%. Готовность жилищного фонда региона составляет 82,7%.

В 2018 году на капитальный ремонт объектов теплоснабжения из регионального бюджета направлено более 75,8 млн рублей, на модернизацию теплоэнергетического комплекса — свыше 91,4 млн рублей, на ремонт теплосетей в Твери — 103,4 млн рублей.

Сейчас ведётся строительство котельных в п. Костюшино Андреапольского района, с. Медное Калининского района, д. Фабрика Максатихинского района, реализуется вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения д. Ручьи Конаковского района.

В разной степени готовности – ремонтные работы на теплосетях и котельных в Андреаполе, Западной Двине, Нелидово, Лесном, Рамешках, Лихославле, Селижарово, Торопце, Максатихинском, Старицком районах, Удомельском городском округе.

Всего в составе фондов ЖКХ Тверской области более 1900 км тепловых, 6000 водопроводных и 2500 канализационных сетей, 800 котельных, 5 генерирующих источников, свыше 60 тыс. км электросетей, 40,2 тыс. кв.м. жилищного фонда.

Также стороны обсудили тему переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, другие вопросы социально-экономического развития.

Пресс-служба Правительства Тверской области