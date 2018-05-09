Из бюджета Тверской области выделены дополнительные средства на закупку 68 служебных автомобилей для участковых полиции и УГИБДД

В 2018 году из регионального бюджета дополнительно направят более 64 млн рублей на приобретение транспорта и других технических средств для подразделений УМВД России по Тверской области. Решение принято на заседании Правительства региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Данная мера направлена на снижение уровня преступности в регионе, повышение мобильности сотрудников правопорядка, увеличение их присутствия на массовых мероприятиях», - отметил Игорь Руденя.

Планируется приобрести 32 автомобиля для участковых уполномоченных полиции и расходные материалы для проведения генетических экспертиз для экспертного подразделения УМВД. На это предусмотрено 33,1 млн рублей.

Еще более 31,1 млн рублей выделено на приобретение 36 автомобилей с сигнальными громкоговорителями, видеорегистраторами, приборами для измерения светопропускаемости стекол, для УГИБДД по Тверской области.

В 2017 году Правительство Тверской области передало подразделениям УМВД в муниципалитетах 28 новых служебных автомобилей для участковых и подразделений по делам миграции, 27 патрульных машин ГИБДД.

В этом году российская полиция отметила 300-летие со дня образования. Как считает Игорь Руденя, укрепление материально-технической базы подразделений УМВД в регионе также будет способствовать повышению авторитета ведомства, мотивации сотрудников, уровня доверия граждан к представителям органов правопорядка.

Пресс-служба Правительства Тверской области