В Тверской области завершается подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону

4 сентября Губернатор Игорь Руденя провёл совещание о готовности жилищно-коммунального хозяйства Тверской области к осенне-зимнему периоду. Завершаются запланированные работы, в среднем в настоящее время готовность объектов ТЭК Верхневолжья к зиме составляет 90%.

«Отопительный сезон в Тверской области должен начаться своевременно во всех муниципальных образованиях региона. В мае текущего года Правительством региона были приняты необходимые документы, выделены средства из бюджета», — сказал Игорь Руденя.

В среднем по региону котельные подготовлены к осенне-зимнему периоду на 90%, тепловые сети – на 93%, водопроводные – на 89%, канализационные – на 90%, электрические – на 91%. Готовность жилищного фонда региона составляет 82,7%.

Руководители региональных Министерств и комитетов доложили о готовности подведомственных учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры и спорта к пуску тепла: от 90 до 99%.

В 34 муниципалитетах сформированы нормативные запасы топлива, в 9 муниципальных образованиях эта работа продолжается. В текущем году рост цен на мазут спровоцировал увеличение расходов субъектов РФ при подготовке к осенне-зимнему периоду. Тема обсуждалась 16 августа на всероссийском селекторном совещании о ходе подготовки предприятий ЖКХ и энергетики к осенне-зимнему периоду, которое в режиме видеоконференцсвязи провёл заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко.

Из регионального бюджета для Нелидовского района и формирования областного резерва топлива дополнительно было выделено более 82,8 млн рублей.

В 2018 году на капитальный ремонт объектов теплоснабжения из регионального бюджета направлено более 75,8 млн рублей, на модернизацию теплоэнергетического комплекса — свыше 91,4 млн рублей, на ремонт теплосетей в Твери — 103,4 млн рублей.

Сейчас ведётся строительство котельных в п. Костюшино Андреапольского района, с. Медное Калининского района, д. Фабрика Максатихинского района, реализуется вторая очередь реконструкции системы теплоснабжения д. Ручьи Конаковского района.

В разной степени готовности – ремонтные работы на теплосетях и котельных в Андреаполе, Западной Двине, Нелидово, Лесном, Рамешках, Лихославле, Селижарово, Торопце, Максатихинском, Старицком районах, Удомельском городском округе.

Всего в составе фондов ЖКХ Тверской области более 1900 км тепловых, 6000 водопроводных и 2500 канализационных сетей, 800 котельных, 5 генерирующих источников, свыше 60 тыс. км электросетей, 40,2 тыс. кв.м. жилищного фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области