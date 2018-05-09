9 сентября 2018 года в Калязинском районе Тверской области пройдет фестиваль походной кухни. Гости праздника смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах, дегустациях и окунуться в атмосферу средневековья.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Мероприятие пройдет в рамках празднования 409-й годовщины победы в Калязинской битве-на-Жабне 1609 года, поэтому зрителям будут представлены реконструкция военных эпизодов периода Смутного времени, спортивные состязания по стрельбе из лука, метанию ядра и подниманию гири. Также всех желающих ждет мастер-класс по самообороне.

В кулинарной части праздника – приготовление и дегустация настоящей солдатской каши, калязинской солянки, копчение рыбки по-калязински, конкурс на лучшее блюдо походной кухни.

Гости праздника смогут поучаствовать в мастер-классах «Калязинское кружево», «Тканные пояса», «Глиняная рыбка», «Плетение рыболовных сетей», посетить передвижную выставку проекта «По пути времени» в Калязинском краеведческом музее им. И.Ф. Никольского, полюбившийся калязинцам и гостям района ежегодный фестиваль патриотической песни «Калязин. Родина. Единство», совершить пешие и водные экскурсии по городу.

Также будет работать ярмарка сувенирной продукции и изделий народных промыслов и ремесел. На отдельной площадке развернется сельскохозяйственная ярмарка урожая 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области