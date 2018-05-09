Сельхозпроизводителям Тверской области направят дополнительно более 47 млн рублей на компенсацию затрат на топливо

Растениеводы Тверской области получат дополнительно 47 млн рублей на возмещение затрат, связанных с приобретением топлива для проведения агротехнологических работ. Вопрос рассмотрели на заседании Правительства Тверской области, которое 4 сентября провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы очень благодарны федеральному центру, надеемся на дальнейшую поддержку Тверской области. Со своей стороны мы тоже увеличиваем поддержку сельхозпроизводителей», - отметил Игорь Руденя.

Средства в размере более 40 млн рублей выделены из резервного фонда Правительства РФ, еще 7,6 млн рублей - софинансирование из областного бюджета. Средства предоставлены в рамках несвязанной поддержки и будут направлены растениеводам, занимающимся выращиванием зерновых и однолетних трав, овощей. Поддержку смогут получить более 200 сельхозпроизводителей.

В этом году общая посевная площадь в Тверской области составила более 521 тыс. га. Более чем на 6% были увеличены посевные площади льна-долгунца. На конец августа грубых и сочных кормов заготовлено 20,6 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Это на 4% больше, чем в прошлом году и на 13% больше прогноза текущего года.

Зерновые культуры убраны на площади 23,6 тыс. га (на аналогичную дату 2017 года было убрано 5,6 тыс. га), валовой сбор составляет 45,4 тыс. тонн (в 2017 17 г -14,0 тыс. тонн), лен вытереблен на площади 3,1 тыс. га (в 2017 г – 535 га), картофель убран на площади 2,2 тыс. га, валовой сбор – 33,4 тыс. тонн (в 2017 г 24,6 тыс. тонн), овощи убраны на площади 712 га, валовой сбор – 12,8 тыс. тонн.

В целом на господдержку АПК Тверской области в 2018 году предусмотрено более 1,7 млрд рублей. Из них свыше 1,1 млрд рублей сельхозпроизводители уже получили.

Пресс-служба Правительства Тверской области