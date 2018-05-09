Сергей Бачин: «Тверская область в конкурентной борьбе однозначно вырвалась вперед»

Председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин отметил, что благодаря совместной работе инвестора и государства в Тверской области создан «самый выдающийся проект в Большом Подмосковье».

«Считаю, что проект «Завидово» уже стал самым выдающимся проектом в Большом Подмосковье. Мне неизвестны в Подмосковье такого же уровня проекты, поэтому Тверская область в конкретной борьбе однозначно вырвалась вперед. И я думаю, отрыв будет только увеличиваться в ближайшие годы с теми планами, которые у нас есть. Это и развитие транспортно-пересадочного узла, речного порта, железнодорожной ветки, строительство новых гостиниц и аквапарка», – сказал Сергей Бачин.

Инвестор также подчеркнул значимость федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, в рамках которой, в частности, развивается дорожная инфраструктура на территории проекта «Завидово».

«Она должна быть примерно такой же, как помощь сельскохозяйственной отрасли. Такая программа может сильно повысить наш внутренний туристический потенциал и экспортный потенциал с точки зрения привлечения иностранцев и их капиталов к нам в Россию», – считает Сергей Бачин.

5 сентября губернатор Игорь Руденя ознакомился с ходом работ по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский». В инспекционной поездке также приняли участие руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, председатель Совета директоров группы компаний «Агранта» и ООО «Завидово Девелопмент» Сергей Бачин.

«Мы считаем, что это успешный проект, системная работа в этом направлении нас приближает к самому главному – развитию региона в лучших европейских стандартах. Завершение работ по реконструкции дороги дает возможность выйти на другой качественный уровень инфраструктуры и организации туризма», - отметил Игорь Руденя.

Региональная автодорога первого класса расположена на территории туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» в Конаковском районе, ведет к развивающейся жилой застройке в деревне Мокшино, обеспечивает связь между несколькими населенными пунктами района и выход на федеральную трассу М-10. В настоящее время завершается третий этап реконструкции дороги. Протяженность данного участка – 732 метра. В ходе работ был построен новый мост через реку Дойбица протяженностью 88,3 погонных метра. Работы по его возведению уже завершены.

Ремонт «Подъезда к Шоше» начался в 2016 году в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма. Было реконструировано более 600 погонных метров дороги.

В ходе второго этапа в 2017 году проведена реконструкция более 570 погонных метров. В итоге количество полос движения увеличилось с двух до четырех. Кроме того, на объекте переустроены коммуникации (водопровод, газопровод, канализация, линии электропередач и др.), отсыпано земляное полотно, устроены водопропускные трубы, дорожное полотно с применением щебня и асфальтобетона повышенной прочности, укреплены обочины.

Общая стоимость работ составила около 500 млн рублей. Это средства областного и федерального бюджетов.