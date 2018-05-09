В окрестностях Торжка Тверской области будет открыт спортивно-познавательный парк «Русичи»

В деревне Русино Торжокского района Тверской области в конце сентября запланировано открытие спортивно-познавательного парка «Русичи», где можно увидеть фрагменты линии обороны советской армии в годы Великой Отечественной войны. Его создание – результат реализации второго этапа патриотического проекта «Русинский рубеж: поле нашей памяти».

«Сохранение памяти о войне — важнейшее направление нашей работы. Мы должны сделать всё, чтобы память о героях Великой Отечественной войны оставалась в сердцах потомков победителей», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году проект «Русинский рубеж: поле нашей памяти» получил поддержку Фонда президентских грантов. Сейчас завершается второй этап его реализации. Создается спортивно-познавательный парк «Русичи», идет обустройство зрительного зала с применением современных мультимедийных технологий в местной библиотеке-музее.

Активное участие в работе принимает сельская молодежь и волонтеры. Они помогают составлять экспозицию, учатся сами проводить экскурсии, создавать презентации. И вместе с этим больше узнают о героической истории своего края.

Сейчас в Русино можно увидеть блиндаж, дот, ходы сообщения, проволочное заграждение, противотанковые ежи. В течение августа велась реконструкция линии обороны Красной Армии.

История проекта началась в 2015 году. Тогда ветераны вместе с молодежью открыли историко-краеведческий маршрут №1 «Наша память, наша гордость» (Торжок – Сукромля – Страшевичи – Русино - высота Малиновская). Именно в Страшевичском сельском поселении находится деревня Русино, в окрестностях которой в декабре 1941-го года шли ожесточенные бои, связанные с обороной Москвы, контрнаступлением Красной Армии и освобождением района от немецко-фашистских захватчиков.

Патриотической работой охвачены и другие территории Верхневолжья. В эти дни в Ржевском районе Тверской области проходит Международная военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт-2018». Она объединила более 550 поисковиков из 23 регионов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Поисковый лагерь разбит у деревни Кокошкино в сельском поселении «Хорошево».

Впервые экспедиция «Калининский фронт» прошла на территории Верхневолжья в 2016 году. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

В прошлом году в ходе Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были подняты останки 370 защитников Отечества, обнаружено 48 медальонов и документов. В день закрытия экспедиции на мемориальном кладбище Ржева состоялась торжественная церемония захоронения останков более 1000 павших воинов, найденных во время экспедиции и в прошлые годы на территории района.

Пресс-служба Правительства Тверской области