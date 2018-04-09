Марк Каганский: «Говоря о потенциале рынка труда, надо учитывать потребность людей в современной городской среде»

Основатель туристического проекта «Конаково Ривер Клаб» Марк Каганский прокомментировал итоги заседания Правительства Тверской области, на котором обсуждалась ситуация на региональном рынке труда. Эксперт, в частности, обратил внимание на ресурсы туристической отрасли.

«В Тверской области достаточно трудовых ресурсов для туриндустрии, и работодатели готовы предложить конкурентоспособную зарплату. Однако важно учитывать и то, что люди, особенно молодые, гонятся не только за «длинным рублем», но и за качественной социальной инфраструктурой: возможностью получить хорошее образование и квалифицированную медицинскую помощь, посещать объекты культуры, чувствовать безопасность, выходить на освещенные улицы. Это все называется «современная городская среда», и потребность в ней тоже надо учитывать, говоря о потенциале рынка труда», – отметил Марк Каганский.

Эксперт также обратил внимание на необходимость прививать в обществе нормальное отношение к понятию «служение людям» применительно к индустрии гостеприимства.

«Служить людям, создавать хорошее настроение, помогать им получить удовлетворение от отдыха – это тоже труд, в нем нет ничего зазорного», – сказал Марк Каганский.

Ситуация на рынке труда Тверской области стала основной темой заседания регионального Правительства, которое 4 сентября провёл губернатор Игорь Руденя. Уровень безработицы на территории Верхневолжья по итогам 2 квартала текущего года (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%.

«Число вакансий в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилось на 8% – с 49 до 53 тысяч. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, определяющим национальные цели и задачи развития нашей страны, поддержка занятости населения рассматривается в комплексе с развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением производительности труда», – отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. По количеству предложенных вакансий лидируют Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

С начала текущего года в Тверской области создано 2242 рабочих места во внебюджетной сфере, что на 17,6% выше, чем за аналогичный период 2017-го.

Ведётся активная работа по ограничению привлечения трудовых мигрантов на рынок труда региона. Благодаря слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета численность прибытия и официального устройства на работу трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017-м. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области.

Игорь Руденя подчеркнул: главная задача – устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона. Ключевое направление – формирование системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Начался процесс закрепления профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Первым стал Тверской колледж сервиса и туризма, которое в настоящее время находится в ведении Министерством туризма. Кроме того, принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.