Руслан Лебедев: Хороший рынок труда привлекает инвесторов в регион

Депутат Законодательного Собрания Тверской области, председатель регионального Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Руслан Лебедев отметил сильное влияние, которое оказывает рынок труда на процессы развития промышленности Верхневолжья. Вопросы занятости населения региона обсуждались во вторник 4 сентября на заседании Правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени.

«Регион подчеркивает важность вопросов, связанных с усилением кадрового потенциала Тверской области. От этой работы зависит развитие промышленного сектора, инвестиционные процессы в экономике территории. Инвесторам нужны профессиональные кадры – это условие появления новых производств», - сказал Руслан Лебедев.

«Губернатор Игорь Руденя неоднократно встречался с профессиональным сообществом промышленников региона. Речь шла о том, чтобы выпускать на рынок труда не просто токарей, слесарей и механиков, а специалистов для конкретных производств. Сегодня эта идея положена в основу новых подходов к развитию системы профобразования. Она, в том числе, повышает шансы привлечь дополнительно молодых специалистов на промышленные предприятия региона», – добавил он.

Ситуация на рынке труда Тверской области стала основной темой заседания регионального Правительства, которое 4 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя. Уровень безработицы на территории Верхневолжья по итогам 2 квартала текущего года (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%.

«Число вакансий в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилось на 8% — с 49 до 53 тысяч. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, определяющим национальные цели и задачи развития нашей страны, поддержка занятости населения рассматривается в комплексе с развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением производительности труда», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. По количеству предложенных вакансий лидируют Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

С начала текущего года в Тверской области создано 2242 рабочих места во внебюджетной сфере, что на 17,6% выше, чем за аналогичный период 2017-го.

Ведётся активная работа по ограничению привлечения трудовых мигрантов на рынок труда региона. Благодаря слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета численность прибытия и официального устройства на работу трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017-м. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области

Игорь Руденя подчеркнул: главная задача – устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона. Ключевое направление — формирование системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Начался процесс закрепления профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Первым стал Тверской колледж сервиса и туризма, который в настоящее время находится в ведении Министерством туризма. Кроме того, принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.