Алексей Тимонов: Поддержка молодых специалистов в Тверской области поможет поднять село

Председатель торжокского колхоза «Мир», депутат Законодательного Собрания Тверской области Алексей Тимонов прокомментировал ключевые темы, которые обсуждались 4 сентября на заседании Правительства Тверской области. Это создание новых рабочих мест, выравнивание дисбаланса спроса и предложения на региональном рынке труда, подготовка высококвалифицированных специалистов и трудоустройство молодежи.

«Насколько эти направления важны, мы, аграрии, знаем на собственном опыте. В своем колхозе ведем точечную работу по закреплению молодых кадров. Главному агроному колхоза 26 лет. Приехал не так давно, работает, обзавелся семьей, вместе с женой собираются участвовать в региональной программе для молодых семей, чтобы получить жилье, – рассказал Алесей Тимонов. – Поддерживаем трудовые династии – так, дочь одного из наших сотрудников учится по целевому направлению в Тверской сельхозакадемии, потом собирается работать у нас. Также заочно получают высшее образование в сельхозакадемии энергетик и механик, которые трудятся в колхозе».

Алексей Тимонов считает, что региональные и муниципальные меры поддержки молодых специалистов играют существенную роль на местах, при этом важна и своевременная помощь со стороны руководства предприятий: «Сложностей на селе, конечно, хватает. Но тем, кто хочет трудиться, работу дадим, на первое время с жильем поможем. Рабочие руки нам нужны».

Ситуация на рынке труда Тверской области стала основной темой заседания регионального Правительства, которое 4 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя. Уровень безработицы на территории Верхневолжья по итогам 2 квартала текущего года (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%.

«Число вакансий в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилось на 8% — с 49 до 53 тысяч. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, определяющим национальные цели и задачи развития нашей страны, поддержка занятости населения рассматривается в комплексе с развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением производительности труда», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. По количеству предложенных вакансий лидируют Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

С начала текущего года в Тверской области создано 2242 рабочих места во внебюджетной сфере, что на 17,6% выше, чем за аналогичный период 2017-го.

Ведётся активная работа по ограничению привлечения трудовых мигрантов на рынок труда региона. Благодаря слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета численность прибытия и официального устройства на работу трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017-м. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области

Игорь Руденя подчеркнул: главная задача – устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона. Ключевое направление — формирование системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Начался процесс закрепления профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Первым стал Тверской колледж сервиса и туризма, который в настоящее время находится в ведении Министерством туризма. Кроме того, принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.