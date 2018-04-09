Людмила Клинова: Работодатели заинтересованы в устранении дисбаланса спроса и предложения на рынке труда

Директор по персоналу издательско-полиграфического комплекса «Парето-Принт» Людмила Клинова считает крайне важным, что на заседании Правительства Тверской области, где рассматривалась ситуация на региональном рынке труда, был поднят вопрос дисбаланса спроса и предложения рабочей силы.

«Как представителей работодателя, в первую очередь, нас заинтересовали решения, принятые губернатором Игорем Руденей по решению этой проблемы. В ближайшее время будет проанализирован рынок безработных граждан и выработаны меры по более четкому формированию перспективных потребностей кадровых ресурсов в Тверской области», – отметила эксперт.

Людмила Клинова добавила, что работодатели готовы совместно с региональной властью и учебными учреждениями профобразования решать вопросы структурной безработицы.

«Раньше каждое предприятие пыталось самостоятельно решить кадровую проблему. Издательско-полиграфический комплекс «Парето-Принт» в 2016 году открыл собственный учебный центр, где переучивает выпускников ссузов по 20 специальностям нужного профиля. Принимаемые на уровне регионального правительства меры позволяют системно решить существующую проблему», – рассказала директор по персоналу.

Ситуация на рынке труда Тверской области стала основной темой заседания регионального Правительства, которое 4 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя. Уровень безработицы на территории Верхневолжья по итогам 2 квартала текущего года (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%.

«Число вакансий в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилось на 8% — с 49 до 53 тысяч. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, определяющим национальные цели и задачи развития нашей страны, поддержка занятости населения рассматривается в комплексе с развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением производительности труда», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. По количеству предложенных вакансий лидируют Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

С начала текущего года в Тверской области создано 2242 рабочих места во внебюджетной сфере, что на 17,6% выше, чем за аналогичный период 2017-го.

Ведётся активная работа по ограничению привлечения трудовых мигрантов на рынок труда региона. Благодаря слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета численность прибытия и официального устройства на работу трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017-м. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области

Игорь Руденя подчеркнул: главная задача – устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона. Ключевое направление — формирование системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Начался процесс закрепления профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Первым стал Тверской колледж сервиса и туризма, который в настоящее время находится в ведении Министерством туризма. Кроме того, принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.