Виктор Константинов: Нам нужно дать работу как молодежи, так и людям старшего поколения

«Обеспечение занятости населения – глобальная задача, от решения которой напрямую зависит демографическая ситуация в регионе», – считает Виктор Константинов, заместитель председателя Законодательного Собрания Тверской области, генеральный директор ржевского завода «Электромеханика».

Комментируя итоги заседания регионального правительства, на котором рассматривалась ситуация на рынке труда, Виктор Константинов отметил большое значение начатой в регионе работы по повышению эффективности деятельности службы занятости и модернизации системы профессионального образования.

«Очень важно через программы стажировок на предприятиях, центры подготовки и переподготовки специалистов, а также развитие высшего образования в муниципалитетах, задействовать в экономике региона всех людей трудоспособного возраста, дать работу как молодежи, так и представителям старшего поколения. В том числе встроить в процессы развития нашей области военнослужащих, ушедших в отставку. Одновременно с этим мы должны создавать новые рабочие места на производствах», – сказал Виктор Константинов.

По его мнению, работа в этих направлениях позволит снизить отток специалистов из региона, обеспечить развитие промышленности и рост экономики, повысить наполняемость бюджетов всех уровней.

Ситуация на рынке труда Тверской области стала основной темой заседания регионального Правительства, которое 4 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя. Уровень безработицы на территории Верхневолжья по итогам 2 квартала текущего года (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%.

«Число вакансий в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го увеличилось на 8% — с 49 до 53 тысяч. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, определяющим национальные цели и задачи развития нашей страны, поддержка занятости населения рассматривается в комплексе с развитием цифровой экономики, несырьевых отраслей промышленности и повышением производительности труда», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. По количеству предложенных вакансий лидируют Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

С начала текущего года в Тверской области создано 2242 рабочих места во внебюджетной сфере, что на 17,6% выше, чем за аналогичный период 2017-го.

Ведётся активная работа по ограничению привлечения трудовых мигрантов на рынок труда региона. Благодаря слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета численность прибытия и официального устройства на работу трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017-м. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области

Игорь Руденя подчеркнул: главная задача – устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона. Ключевое направление — формирование системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Начался процесс закрепления профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Первым стал Тверской колледж сервиса и туризма, который в настоящее время находится в ведении Министерством туризма. Кроме того, принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.