С начала 2018 года в Тверской области создано более 2200 рабочих мест во внебюджетной сфере

С начала текущего года в Тверской области создано 2242 рабочих места во внебюджетной сфере, что на 17,6% выше, чем за аналогичный период 2017-го. Ситуация на рынке труда Верхневолжья стала основной темой заседания регионального Правительства, которое прошло 4 сентября под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Важная задача – создание рабочих мест во внебюджетной сфере. Необходимо устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона», — сказал Игорь Руденя.

Среди муниципалитетов по количеству открытых внебюджетных рабочих мест лидируют Калининский район, Тверь, Бежецкий, Ржевский (с учётом города Ржева), Конаковский, Вышневолоцкий районы.

В целом, по информации Главного управления по труду и занятости региона, по итогам 2 квартала текущего года уровень безработицы на территории Верхневолжья (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%. Число вакансий по сравнению с первым полугодием 2017-го увеличилось на 8% — с 49 до 53 тысяч. Наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования.

Ключевое направление работы в сфере занятости — формирование системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Начался процесс закрепления профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Первым стал Тверской колледж сервиса и туризма, которое в настоящее время находится в ведении Министерством туризма. Кроме того, принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.

Глава региона поручил Главному управлению по труду и занятости подготовить отраслевой доклад по итогам 9 месяцев 2018 года по каждому из муниципальных образований, где будет учтено число вакансий и число безработных, а также их возраст, специальности и уровень ожидаемой заработной платы. В дальнейшем меры по повышению занятости населения обсудят на расширенном совещании с представителями муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области