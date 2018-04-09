Численность трудовых мигрантов в Тверской области сократилась на четверть с 2015 года

Ситуацию на рынке труда Тверской области обсудили основным вопросом в рамках заседания регионального Правительства, которое 4 сентября провёл Губернатор Игорь Руденя. За последние годы удалось достичь существенных результатов по одному из приоритетных направлений — сокращению занятых в экономике региона трудовых мигрантов.

«Благодаря ограничению привлечения трудовых мигрантов в регион, слаженной работе ФСБ, МВД, прокуратуры, следственного комитета численность прибытия и официального устройства на работу трудовых мигрантов снизилась почти на четверть: с 23 тысяч человек в 2015 году до 17 тысяч человек в 2017-м. На освободившиеся вакансии трудоустроены жители Тверской области», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул: работа в этом направлении на межведомственном уровне будет продолжена.

По информации Главного управления по труду и занятости региона по итогам 2 квартала текущего года уровень безработицы на территории Верхневолжья (по методике Международной организации труда) снизился с 4,8% до 4%. Число вакансий по сравнению с первым полугодием 2017-го увеличилось на 8% — с 49 до 53 тысяч. Наиболее востребованы специалисты в сферах обрабатывающего производства, здравоохранения, образования. По количеству предложенных вакансий лидируют Тверь, Кимрский, Калининский, Ржевский, Торжокский, Вышневолоцкий районы.

Губернатор подчеркнул: главная задача – устранить дисбаланс спроса и предложения на рынке труда региона. Ключевое направление — формирование системы подготовки кадров в профобразовании с учетом потребностей экономики Верхневолжья. Начался процесс закрепления профессиональных образовательных учреждений среднего звена за отраслевыми региональными министерствами. Первым стал Тверской колледж сервиса и туризма, которое в настоящее время находится в ведении Министерством туризма. Кроме того, принято решение о создании образовательно-производственных кластеров на базе учреждений профобразования.

Глава региона поручил Главному управлению по труду и занятости подготовить отраслевой доклад по итогам 9 месяцев 2018 года по каждому из муниципальных образований, где будет учтено число вакансий и число безработных, а также их возраст, специальности и уровень ожидаемой заработной платы. В дальнейшем меры по повышению занятости населения обсудят на расширенном совещании с представителями муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области