«Тверской марафон» объединил около 1400 участников из 10 стран

2 сентября в столице Верхневолжья прошёл 34-й «Тверской марафон». Спортивное событие под девизом «Бегу и радуюсь» объединило 1390 участников. На старт вышли спортсмены из 10 стран, 122 населённых пунктов, 26 регионов России.

Приветствие участникам направил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Тверской марафон проводится почти три с половиной десятилетия и неизменно становится ярким, заметным событием в спортивном календаре Верхневолжья. Он пользуется популярностью у любителей бега и профессиональных легкоатлетов, по праву входит в число наиболее массовых марафонов России. Такие мероприятия способствуют укреплению традиционных ценностей, развитию физической культуры и спорта на территории Тверской области и всей страны», — отмечено в приветственном адресе от имени главы региона.

На торжественной церемонии открытия «Тверского марафона-2018» выступили первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту Андрей Сильнов и другие почётные гости.

В забеге приняли участие спортсмены разного уровня подготовки и возраста: от младенцев вместе с родителями до 98 лет. Разные дистанции прошли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Традиционные дистанции соревнований: классическая марафонская – 42 км 195 м, бег и скандинавская ходьба на 10 км, корпоративная эстафета 10х1 км, забег для детей от 10 до 15 лет на 2 км и «сладкий забег» для самых юных участников на 500 м. Маршруты проходили по центру города, рядом с основными достопримечательностями Твери.

Абсолютными лидерами на марафонской дистанции стали Александр Чебуркин из Москвы и Любовь Новикова из Калужской области. Победители в забеге на 10 км — Влад Ненашев из Твери и Анна Баюкова из Москвы.

Эстафета в этом году собрала рекордное количество участников — 23 команды.

Организаторы «Тверского марафона» — Федерация легкой атлетики Тверской области и студенческий спортивный союз «Буревестник». В этом году одним из партнёров марафона выступило Министерство туризма Тверской области. В стартово-финишном городке работал информационный центр «Посети Тверскую область», где были представлены самые интересные туры по Верхневолжью.

Пресс-служба Правительства Тверской области