В вузах Тверской области прошли мероприятия, посвященные началу нового учебного года

В вузах Тверской области прошли мероприятия, посвящённые началу нового учебного года. Праздничные программы были организованы в Тверском государственном университете, техническом университете, медицинском университете, сельскохозяйственной академии.

«Особенно волнителен этот праздник для первоклассников и первокурсников, которые вливаются в школьные и студенческие коллективы. Для каждого из них он открывает дорогу к новым знаниям и достижениям, важным встречам и событиям в жизни. Качественное образование сегодня является ключом к успешному будущему, реализации талантов и способностей каждого человека. Для этого учебные заведения Верхневолжья предоставляют все возможности, активно внедряют современные образовательные технологии», — отметил Игорь Руденя в поздравлении с Днём знаний.

Обеспечение ведущих отраслей экономики и социальной сферы квалифицированными специалистами — ключевая задача в сфере профессионального образования Тверской области. В частности, Правительство региона уделяет большое внимание решению кадрового вопроса в здравоохранении, в том числе на отдалённых территориях.

В Тверском государственном медицинском университете в этом году на первый курс зачислено 486 человек из 34 регионов России. 188 первокурсников — жители Тверской области, 89 из них зачислены по договору о целевом приёме (80 – по договору о целевом приеме 19 муниципальных образований региона с Министерством здравоохранения Тверской области). По программам ординатуры в ТГМУ по 35 специальностям зачислено 297 человек, в том числе 163 жителя Тверской области, в том числе 47 – по целевому приёму.

В регионе действуют меры поддержки для обучающихся по целевому набору. В 2018 году из региональной казны направлено 2,5 млн рублей на предоставление финансовой поддержки будущим медикам. Ежегодный размер выплаты равен 50 тыс. рублей, в текущем году её получат 50 студентов Тверского государственного медицинского университета.

По итогам 2017 года Тверской государственный медицинский университет занял 5 место среди 48 учреждений в номинации «Медицинские вузы» Национального рейтинга вузов Российской Федерации.

В настоящее время ТГМУ готовит врачей по специальностям: лечебное дело (терапевтов, хирургов, акушеров-гинекологов); педиатрия (педиатров, детских хирургов), стоматология (терапевтов-стоматологов, хирургов-стоматологов, ортопедов-стоматологов, детских стоматологов), а также провизоров. По заказу практического здравоохранения осуществляется подготовка врачей по 70 узким специальностям: отоларингологов, окулистов, невропатологов, психиатров, рентгенологов и других.

Пресс-служба Правительства Тверской области