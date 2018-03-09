К вопросу о переходе на цифровое телевещание

В 2018 г. завершается ФЦП «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» (далее - ФЦП), с января 2019 г. население всей территории Российской Федерации будет обеспечено бесплатным цифровым вещанием. Государство выполнило все взятые на себя обязательства и понесло основные расходы для успешного перехода страны на новый формат вещания.

К настоящему времени в стране реализована самая масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного телевидения, в рамках которой было построено порядка 10000 передатчиков, больше 5000 объектов, более 3600 из которых были возведены с нуля. В частности, с 2009 г. по 2017 г. в эксплуатацию ежедневно вводились в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые 14 ч. 8 мин. запускался новый передатчик).

Если к началу реализации ФЦП в 2009 г. 44% жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25% населения - только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% наших граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Такое количество каналов сопоставимо с тем, что сейчас доступно только в платных пакетах. Оставшиеся 1.6 % населения, проживающего вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, будут также обеспечены возможностью бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством спутникового вещания.

Повсеместный переход на цифру приведет к устранению информационного неравенства и обеспечит доступ всего населения страны к единому федеральному телевизионному стандарту. Главные выгодоприобретатели - это жители небольших населенных пунктов и дальних районов. Для них количество каналов увеличится в разы.

Цифровое эфирное телевидение включает в себя два мультиплекса. В первый мультиплекс входят 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Петербург - 5 канал, Россия - Культура, Россия - 24, Карусель, ОТР, ТВ Центр - Москва) и 3 радиоканала («Вести ФМ», «Радио России», «Радио Маяк»), Во второй - 10 обязательных общедоступных телеканалов (РЕН ТВ, Спас, СТС, Домашний. ТВ-3, Пятница!, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ).

Во время фактического перехода на «цифру» большая часть телезрителей даже не почувствует никаких изменений, потому что уже смотрит телевидение в цифровом качестве.

Для того, чтобы определить, в каком формате зритель смотрит телевизор, ряд телеканалов маркируют аналоговый сигнал литерой «А». В этой кампании участвуют такие федеральные телеканалы, как «Первый канал», «Россия 1», НТВ, 5 Канал - Петербург, Рен ТВ и СТС.