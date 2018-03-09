Интересные факты о переходе Российской Федерации на цифровое эфирное вещание

Проектирование и строительство телесети

• На начало реализации программы 44% жителей страны принимали не более 4 телеканалов, около 25% населения - только 1-2 телеканала;

• 90% бюджета, потраченного на строительство цифровой инфраструктуры, было направлено на обеспечение цифровым телесигналом 40% населения, проживающего в малых населенных пунктах и удаленных труднодоступных районах с низкой плотностью населения;

• В ходе строительства цифровой инфраструктуры были задействованы 50 генподрядных и 400 субподрядных организаций и возведено порядка 5000 объектов, более 3600 из которых были построены с нуля;

• Объем проектно-сметной документации на создание цифровой телесети составил более 200 тыс. томов (4000 коробок общим весом 120 т);

• В разработке проектно-сметной документации приняли участие свыше 340 проектно-изыскательных организаций;

• На объектах строительства цифровой телесети было проведено 75 тыс. контрольных мероприятий;

• В ходе проектирования цифровой телесети было собрано более 300 тыс. справок и согласований от региональных и федеральных министерств и ведомств;

• Первыми цифровое эфирное телевидение смогли смотреть жители г.Курск в 2009 г.;

• Первыми регионами, где сеть первого мультиплекса была построена полностью, стали Курская область и Республика Адыгея (2013 г.);

• С 2009 г. по 2017 г. ежедневно в эксплуатацию вводились в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые 14 ч. 8 мин. запускался новый передатчик);

• Сети цифрового эфирного телевидения в Башкортостане (216 объектов), на Чукотке (33 объекта) и в Якутии (211) были построены с нуля, без включения и модернизации ранее существовавших аналоговых станций;

• 193 из 200 объектов вещания в Бурятии построены также с нуля. Только в течение одного года было возведено почти 140 объектов;

• Больше всего объектов вещания (265) насчитывается в составе цифровой телесети Забайкалья;

• Площадь Магаданской области составляет более 461 тысяч кв. км. Это равно сумме площадей Швеции (447435 кв. км) и Черногории (13812 кв. км). При этом плотность населения в Магаданской области в 55 раз ниже, чем в Швеции (21,9 человек на кв. км) и составляет всего около 0,4 человека на 1 кв. км. Для обеспечения цифровым телесигналом 148 тыс. жителей Магаданской области (более 99%), создана сеть из 34 передающих станций. В Швеции около 600 станций