Интересные факты о переходе Российской Федерации на цифровое эфирное вещание

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Проектирование и строительство телесети
• На начало реализации программы 44% жителей страны принимали не более 4 телеканалов, около 25% населения - только 1-2 телеканала;
• 90% бюджета, потраченного на строительство цифровой инфраструктуры, было направлено на обеспечение цифровым телесигналом 40% населения, проживающего в малых населенных пунктах и удаленных труднодоступных районах с низкой плотностью населения;
• В ходе строительства цифровой инфраструктуры были задействованы 50 генподрядных и 400 субподрядных организаций и возведено порядка 5000 объектов, более 3600 из которых были построены с нуля;
• Объем проектно-сметной документации на создание цифровой телесети составил более 200 тыс. томов (4000 коробок общим весом 120 т);
• В разработке проектно-сметной документации приняли участие свыше 340 проектно-изыскательных организаций;
• На объектах строительства цифровой телесети было проведено 75 тыс. контрольных мероприятий;
• В ходе проектирования цифровой телесети было собрано более 300 тыс. справок и согласований от региональных и федеральных министерств и ведомств;
• Первыми цифровое эфирное телевидение смогли смотреть жители г.Курск в 2009 г.;
• Первыми регионами, где сеть первого мультиплекса была построена полностью, стали Курская область и Республика Адыгея (2013 г.);
• С 2009 г. по 2017 г. ежедневно в эксплуатацию вводились в среднем 1,7 передатчика первого мультиплекса (каждые 14 ч. 8 мин. запускался новый передатчик);
• Сети цифрового эфирного телевидения в Башкортостане (216 объектов), на Чукотке (33 объекта) и в Якутии (211) были построены с нуля, без включения и модернизации ранее существовавших аналоговых станций;
• 193 из 200 объектов вещания в Бурятии построены также с нуля. Только в течение одного года было возведено почти 140 объектов;
• Больше всего объектов вещания (265) насчитывается в составе цифровой телесети Забайкалья;
• Площадь Магаданской области составляет более 461 тысяч кв. км. Это равно сумме площадей Швеции (447435 кв. км) и Черногории (13812 кв. км). При этом плотность населения в Магаданской области в 55 раз ниже, чем в Швеции (21,9 человек на кв. км) и составляет всего около 0,4 человека на 1 кв. км. Для обеспечения цифровым телесигналом 148 тыс. жителей Магаданской области (более 99%), создана сеть из 34 передающих станций. В Швеции около 600 станций
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эфирного вещания обеспечивают цифровым сигналом более 10 млн. жителей (99,8%);
• В сентябре 2014 г. были запущены цифровые передатчики сразу в 134 населенных пунктах Самарской области. Телесигнал стал доступен более 3 млн. жителей субъекта, что является рекордом ФЦП по количеству одновременно запущенных передатчиков;
• В Забайкальском крае суммарное расстояние от г.Чита до каждой передающей станции составляет около 75 тыс. км. С учетом минимум 15 контрольных выездов на каждый объект сети только в Забайкалье специалисты РТРС два раза преодолели расстояние от Земли до Луны и обратно;
• Суммарная мощность всех передатчиков сети первого мультиплекса в России - 2197,8 Квт или почти 2,2 МВт. Столько же электричества потребляют два 110-квартирных дома.
О сложных условиях строительства сети
• Среднее расстояние от регионального центра до объектов ЦЭТВ в Хабаровском крае - 800 км, в Камчатском крае - 400 км;
• Передающие станции в Якутии (самый крупный субъект РФ, по площади почти равный Индии) возводились на расстоянии от 2 до 2,7 тыс. км от центра управления проектом и основного логистического хаба;
• Бурильные работы на самой высокой точке г.Анадырь - сопке Верблюжьей - длились целых два года из-за многослойных грунтов в условиях вечной мерзлоты;
• Ряд объектов в Якутии и других регионах Заполярья расположены в условиях вечной мерзлоты, где промерзший грунт поддается бурению только методом прогревания;
• Объекты в заболоченных местах в Якутии строились только в зимнее время после промерзания почвы;
• Большинство автодорог на Ямале весной и летом затапливаются талыми водами. Это полностью перекрывало доступ к некоторым строительным площадкам. Зимой строительные материалы и спецтехнику транспортировали по «зимникам», а летом - на баржах;
• В Магаданской области для доставки грузов до строительных площадок в труднодоступные населенные пункты были задействованы плашкоуты (несамоходное грузовое судно), использующиеся для «северного завоза» (комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными продуктами);
• Действующие 75 станций цифрового вещания в Архангельской области охватывают сигналом 95% жителей региона. Для обеспечения сигналом оставшихся 5%, необходимо было бы построить ещё 100 объектов;
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• В Ставропольском крае почти две трети объектов (40) охватывают 93% населения края, а оставшаяся треть (27 объектов) охватывает всего лишь 4% жителей. Причина в сложном рельефе местности и низкой заселенности восточных районов края.
• Суммарная высота антенно-мачтовых сооружений всех 5028 объектов цифрового вещания равна 258 км 578 м (расстояние большее, чем расстояние от г.Москва до г.Ярославль);
• Более 700 АМС цифровой эфирной телесети относятся к технически сложным, т.к. имеют высоту более 75 м;
• На одном из полюсов холода планеты - в с.Оймякон (Якутия) была возведена 30-ти метровая телебашня. Абсолютный минимум температуры в с.Оймякон составляет - 77,8 С.
• Работы по монтажу 55-метровой телебашни в Якутии велись при температуре -55 С;
• 72-метровая телебашня в г.Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ) - единственная в мире башня, расположенная непосредственно на Полярном круге;
• Строители 75-метровой телебашни в п.г.т.Белушья Губа (архипелаг Новая Земля) периодически не могли выехать за пределы поселка из-за белых медведей, которые свободно гуляют по архипелагу. Башня в п.г.т.Белушья Губа дала возможность смотреть цифровое телевидение всем 3 тыс. жителей Новой Земли;
• 180-метровая телебашня в г.Магнитогорск Челябинской области построена на границе Европы и Азии и является единственной в мире башней, транслирующей сигнал на два континента;
• «Самая центральная» телебашня России высотой 24 м была построена в географическом центре России в п.Тура Эвенкийского района Красноярского края;
• Самая южная в России и самая высокогорная телебашня в Европе расположена в дагестанском с.Куруш (2565 м над уровнем моря);
• Самый северный объект вещания находится за Полярным кругом на берегу Карского моря в п.Диксон Красноярского края. Поселок принято считать морскими воротами Арктики. Лето там длится не более 20 суток. Численность населения - 700 человек;
• Самая западная телебашня высотой 80 м расположена в г.Мамоново Калининградской области;
• Самая восточная телебашня расположена в с.Уэлен Чукотского автономного округа. Ее высота всего 10 м;
• В г.Пермь была построена 275-метровая телебашня, окрашенная в нетипичный для объектов связи белый цвет, которая получила у жителей города прозвище «невеста». В связи с постройкой новой телебашни высота
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глиссады - траектории полёта самолета, по которой он заходит на посадку - была поднята на 100 м для обеспечения требований безопасности полетов в приаэродромном пространстве. ;
Социальный, культурный и экологический аспект
• При подготовке к строительству объекта в г.Уфа на территории земельного участка было обнаружено древнее захоронение в виде курганных могильников. В результате было приостановлено строительство, оповещены археологические общества, а также органы власти. Впоследствие для сохранения культурного наследия расположение планируемых сооружений на территории объекта было пересмотрено;
• Строительство радиотелевизионной станции «Саров» в Нижегородской области позволило освободить от вещательного оборудования колокольню храма Иоанна Предтечи Свято-Успенского мужского монастыря - Саровской пустыни, на протяжении более чем полувека выполнявшей функцию телебашни. Работа была проведена в кратчайшие сроки - всего за 1,5 года, в то время как реализация аналогичных проектов в других регионах занимала более 3-4 лет;
• В Краснодарском крае было налажено взаимодействие с местными жителями, для того чтобы убедить их в отсутствии негативных последствий трансляции телесигнала для 20 видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, и 41 вида животных, занесенных в Красную книгу Краснодарского края;
• Благодаря строительству объекта «Михайлове» в Нижегородской области в районе появилось не только качественное современное телевидение, но и отремонтированный мост. При строительстве станции подрядчикам пришлось укреплять местный мост, чтобы по нему могла пройти тяжелая техника с металлоконструкциями башни и необходимым оборудованием;
• В Бурятии для объекта «Курумкан» была выбрана площадка, оказавшаяся священным местом для коренного населения. В результате были приняты меры по переносу строительства объекта;
• В Белгородской области жители устроили митинг в защиту сурка Байбак Европейский, обитающего в этой местности, поскольку опасались негативного излучения от возводимого объекта. Потребовалась государственная экологическая экспертиза, чтобы население убедилось в безопасности строительства объекта связи. Подготовка пакета проектной документации заняла у проектировщиков 23 месяца;
• В Адыгее отключения электричества, необходимые при монтаже оборудования, совпадали по времени с дойкой коров, из молока которых делают адыгейский сыр. Специалистам ФГУП «РТРС» пришлось приложить немало усилий для урегулирования этого вопроса.