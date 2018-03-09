С 28 августа по 30 сентября 2018 года в Тверской области проходит

месячник по безопасности дорожного движения. В учебных заведениях организованы мероприятия, направленные на профилактику ДТП с участием детей.

Задачу уделить особое внимание безопасности детей на дорогах, профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних поставил Губернатор Игорь Руденя.

«После начала занятий в школах и профессиональных учебных заведениях необходимо уделить особое внимание безопасности детей на дорогах, профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних», - отметил Губернатор Игорь Руденя. в ходе селекторного совещания с главами муниципальных образований накануне 1 сентября

Обеспечению комплексной безопасности образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году было уделено особое внимание. На эти цели из областного и муниципальных бюджетов в 2018 году выделено более 176 млн рублей. Важные направления — правильная организация дорожного движения вблизи учреждений, наличие пешеходных переходов, дорожных знаков и искусственных неровностей, своевременное обновление разметки.

Кроме того, Губернатор Игорь Руденя поручил в 2019 году установить системы видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях Тверской области.

В рамках месячника для первоклассников пройдет акция «Я заметен на дороге!» по использованию светоотражающих элементов для пешеходов.

Для родителей будут организованы лекции, беседы, собрания о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах.

В школах размещены обновленные схемы безопасных маршрутов движения детей «дом – школа – дом», пройдут акции «Водитель, на дороге дети!», «Шагающий автобус», «Безопасный маршрут», «Пристегнись», профилактические рейды «Детское автокресло» вблизи дошкольных образовательных организаций, областные соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо – 2018», тематические уроки «Помни правила дорожного движения» с участием сотрудников УГИБДД УМВД России по Тверской области.

В крупных торговых центрах и кинотеатрах, средствах массовой информации размещена социальная реклама по безопасности дорожного движения.

1 сентября Игорь Руденя принял участие в торжественных линейках в школах Твери. Глава региона поздравил с Днем знаний учеников школ №3, №53, №34, пожелав им хорошо учиться, слушаться учителей и родителей, обрести новые знания и новых друзей, любить свой родной город и страну.

Пресс-служба Правительства Тверской области