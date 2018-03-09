Селигер вошел в ТОП-5 популярных у туристов российских озер

Селигер стал одним из самых популярных озер России по итогам летнего туристического сезона 2018 года. Об этом сообщает сервис бронирования отелей, квартир и домов для путешествий и отдыха Tvil.ru.

По данным ресурса, Селигер занимает второе место в «пятерке» российских озер, где прошедшим летом чаще всего отдыхали туристы. На первой строчке – озеро Банное (Башкортостан). В ТОП-5 также вошли озера Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское в Карелии и Ленинградской области, Таватуй в Свердловской области.

«Потенциал Тверской области в сфере туризма огромный. В регионе богатая история, огромное количество живописных мест и достопримечательностей. Наша задача – привлечь качественный туристический поток в регион», – считает губернатор Игорь Руденя.

Глава Верхневолжья также поставил задачу оцифровать все ключевые показатели развития туризма в Тверской области.

«Это касается не только роста туристического потока, но и динамики доходов региона от привлечения туристов, развития индустрии гостеприимства через увеличение количества гостиниц, маршрутов, сервисных зон», – отметил Игорь Руденя.

Рейтинг Tvil.ru подготовлен по данным анализа броней жилья туристами в частном секторе с 1 июня по 31 августа 2018 года.

Михаил Бородов