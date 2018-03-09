12 проектов Программы поддержки местных инициатив будет дополнительно реализовано в Тверской области в 2018 году

В Тверской области прошёл дополнительный конкурсный отбор в рамках Программы поддержки местных инициатив (ППМИ). Ранее по итогам муниципальных торгов образовалась экономия бюджетных средств, которые будут направлены в качестве субсидий на реализацию ещё 12 проектов ППМИ в городских и сельских поселениях региона.

Таким образом, в целом в 2018 году на территории Верхневолжья будет реализовано 276 проектов ППМИ общей стоимостью 246 млн рублей, в том числе средства областного бюджета – 124 млн рублей.

«Программа поддержки местных инициатив настолько востребована в тверском регионе, что необходимо увеличивать масштабы ее реализации и объемы финансирования. Очень важно, что жители сами определяют, какие проекты необходимо реализовать и вкладывают в это собственные деньги», - считает Игорь Руденя.

Программа поддержки местных инициатив стартовала в Тверской области в 2013 году. С этого времени почти в пять раз увеличилось количество реализованных инициатив: с 53 в 2013-м до 276 в 2018-м.

Опыт Тверской области в реализации ППМИ получил высокую оценку на российском и международном уровнях. В частности, отмечен Советом Федерации РФ и Общественной палатой РФ как пример эффективной работы в сфере развития местного самоуправления.

Очередной объект ППМИ в Тверской области был сдан в минувшие выходные. В селе Марьино Торжокского района проведён капитальный ремонт клуба. В учреждении приведена в порядок кровля, стены, потолок, крыльцо, заменены оконные блоки, система освещения, отопительные радиаторы.

Общий объём финансирования работ составил более 781 тыс. рублей. Из них 555 тыс. рублей было предоставлено из регионального бюджета, свыше 118 тыс. рублей — из местной казны, из внебюджетных источников — 41,5 тыс. рублей. Вклад местных жителей — 67 тыс. рублей.

По окончании ремонта граждане организовали на прилегающей территории субботник. Местный предприниматель предоставил транспорт для вывоза мусора и строительных отходов.

Пресс-служба Правительства Тверской области