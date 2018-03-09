Голикова назвала цель ужесточения наказания за увольнение перед пенсией

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ужесточение ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста направлено на защиту работника, предотвращение дискриминации по возрасту, в том числе и при трудоустройстве, которая нередко содержится уже в самих объявлениях о приеме на работу, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Она напомнила, что в процессе обсуждения внесенных правительством предложений по изменению пенсионной системы многие люди высказывали тревогу по поводу либо отказа в приеме на работу по возрасту, либо увольнения по возрасту.

"И как раз беспокойство-то и выражалось в том, что уже сегодня по факту, несмотря на то, что Трудовой кодекс запрещает это делать — запрещает увольнять или не принимать, но мы же все хорошо знаем и понимаем, что когда публично размещаются объявления о приеме на работу, часто дописывают, что "просьба не беспокоить в таких-то возрастах". То есть уже заранее в объявлении о приеме на работу устанавливается дискриминация", — сказала Голикова в пятницу на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".



"И вот эти обсуждения и тревоги людей как раз и были, в том числе, учтены в том предложении, которое президент внес, относительно административной и возможной уголовной ответственности работодателя, чтобы защитить гражданина, защитить работника", — уточнила вице-премьер.



В среду президент РФ Владимир Путин выступил с получасовым обращением к россиянам, в ходе которого заявил, что главная цель пенсионных изменений — стабильность и устойчивость пенсионной системы. По его словам, откладывать изменения больше нельзя, это безответственно, а проявление нерешительности в данном вопросе может поставить под угрозу стабильность общества и безопасность РФ. Президент подчеркнул, что решение по пенсиям трудное, но необходимое, призвал россиян с пониманием отнестись к предстоящим нововведениям.

При этом Путин предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения. В частности, по его словам, возраст выхода на пенсию для женщин в РФ должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин — 65. Среди других предложений — многодетные матери должны получить право досрочного выхода на пенсию, условия назначения пенсий для коренных малочисленных народов Севера должны быть сохранены, пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста повышены, а за увольнение перед пенсией нужно ввести административную и даже уголовную ответственность. Предложения по изменению пенсионной системы в ближайшее время будут оформлены как поправки к законопроекту и внесены на рассмотрение в Госдуму, отметил Путин.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.

Источник: РИА Новости https://ria.ru/society/20180831/1527607448.html