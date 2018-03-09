Олег Лобановский: о дорогах, инвестициях и долгах



Как говорится, «цыплят по осени считают». И мы решили узнать, каких результатов достигла администрация Конаковского района за 5 лет под руководством Олега Владимировича Лобановского.

Стоит ли упоминать о результатах предыдущего руководства - главы района В. Крысова, отсидевшего семь лет за взятку, и председателя Собрания депутатов Конаковского района Е. Посысаевой, которая в то время отвечала за решения, принимаемые Собранием депутатов? Думаем, нет... И так история очень нашумевшая. А мы посмотрим на итоги работы действующей команды района.Что можно обсуждать бесконечно? Кто-то скажет: футбол, политику, женщин или мужчин. Но каждый хотел бы высказать свою точку зрения по поводу власть предержащих. Тех, кто организует работу образовательных учреждений района, даёт тепло в наши дома, обеспечивает работу всех жизненно важных объектов, реализует исполнение государственных функций в районе. И об этом рассказал глава администрации Конаковского района Олег Лобановский.

- Олег Владимирович, вы приступили к исполнению обязанностей в октябре 2013 года. Новая территория, новые задачи... Что собой представлял Конаковский район тогда, пять лет назад?

- Было сложно. Тогда Конаковский район представлял собой перспективную территорию для развития: уникальная природа, выигрышное местоположение между Москвой и Тверью, но огромная «дыра», если можно так сказать, в бюджете и миллионные долги.

- Что имеете в виду, говоря о «дыре» в бюджете, и о каких долгах идет речь?

- Это то, что оставило предыдущее руководство районной администрации. На 2013 год бюджет района был сформирован на 83 процента от первоначальных потребностей. Если на исполнение всех полномочий требовалось порядка 634 миллионов рублей, то реальных денег было всего 526 миллионов - разница в 108 миллионов.

На 1 мая 2013 года кредиторская задолженность Конаковского района составила более 79 миллионов рублей.

Более 102 миллионов рублей требовалось на расчеты за коммунальные услуги и оплату налога на имущество и земельного налога муниципальными учреждениями.

На ремонты образовательных учреждений требовалось более 56 миллионов рублей, а в бюджете был предусмотрен лишь 1 миллион рублей на эти цели.

Но и это не все. Что касается долгов: прежним руководством была продана земля, находящаяся в государственной собственности. В отношении МО «Конаковский район» возбуждено исполнительное производство о взыскании 70763400 рублей по недействительной сделке купли-продажи земельных участков от 28 мая 2009 г. В 2013 году принято решение Арбитражного суда Тверской области о взыскании средств по недействительной сделке. Новый состав руководства района приступил к своей деятельности в октябре 2013-го, и с этого момента начались переговоры с представителями ООО «Огурцово» по решению проблемы. Добились рассрочки платежа. В 2016 году было выплачено более 16,5 миллионов рублей. В 2017, 2018 годах из бюджета мы выплачивали по 27 миллионов в год. Последний платеж будет осуществлен в октябре.

Понимаете, о каких цифрах идет речь и с чем пришлось работать, когда новое руководство и новый состав Собрания депутатов приступил к деятельности. Первые года три работали над тем, чтобы исправить то, что нам оставили. При этом наращивали темпы по исполнению своих полномочий.

- Олег Владимирович, цифры серьезные. Как выходили из этой ситуации и насколько это реально справиться с такими долговыми обязательствами?

- Очень сложно, но надо было работать, как говорится, под лежачий камень вода не течет. Мы полностью поменяли взаимоотношения с правительством Тверской области: началось тесное сотрудничество с министерством финансов Тверской области. Любые расходы контролировались сверху, учет шел и сейчас идет за каждой копейкой. С областью был подписан договор о финансовом оздоровлении бюджета района. По аналогии, мы в свою очередь, заключили такие договоры с некоторыми поселениями.

Совместно с налоговой инспекцией вели работу по выявлению налоговых неплательщиков. Проводили инвентаризацию земель и собственности. Оптимизировали работу управленческого аппарата администрации, сократили расходы на содержание. Могу сказать, что за пять лет в администрации ни разу не была повышена заработная плата.

Принимали активное участие в программах софинансирования. И вот этой работой, не быстро, но качественно, вышли из той ситуации, которая была пять лет назад. В прошлом году бюджет впервые был сбалансирован, а главной победой стало то, что мы смогли заработать в бюджет дополнительных сто миллионов.

- Олег Владимирович, две администрации: районная и городская. Для многих вообще не существует разницы между ними, да и зачем их две - тоже не всем понятно. В этом контексте хотелось бы понять, какие основные полномочия у районной администрации, а за что отвечает администрация поселения?

- Полномочия определены 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Так, муниципальный район, другими словами администрация Конаковского района (АКР), контролирует предоставление населению услуг в сфере образования. Это самый большой блок полномочий, из бюджета Конаковского района на эти цели выделяется порядка 87 процентов всех денежных средств. Сюда относится и дошкольное, и школьное, и дополнительное образование детей.

Также к полномочиям АКР относятся: транспортное обеспечение между населенными пунктами, выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав района.

В компетенцию администрации района также входит: развитие и содержание сети автомобильных дорог на территории района, организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, осуществление муниципального земельного контроля, выдача разрешений на строительство линейных объектов, расположенных на территории нескольких поселений. Это самые большие блоки полномочий администрации района.

Что же касается полномочий администрации города, то она уполномочена на решение вопросов в области жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на их территории (на территории Конаково), утверждение генеральных планов застройки, правил землепользования, благоустройства. То есть, администрация поселения должна решать весь спектр вопросов землепользования.

- Олег Владимирович, вы отметили, что большая часть бюджетных средств расходуется на образование. Какие изменения коснулись этой сферы за пять лет?

- Во-первых, увеличение финансирования ремонтных работ в образовательных учреждениях. Ранее уже говорил, что в 2013 году в бюджете был предусмотрен 1 миллион рублей, в этом году, учитывая депутатские средства, спонсорскую помощь, на эти цели было выделено более 54 миллионов рублей (в том числе из районного бюджета более 42 миллионов рублей). Вроде цифры внушительные, но это если не знать, что единовременная потребность составляет порядка 300 миллионов рублей. Мы видим все проблемы, конечно, хочется и пластиковые окна во всех учреждениях, и хороший ремонт, и крыши новые, но у нас нет печатного станка, чтоб все это решить ежесекундно. В прогнозе на будущий год мы также увеличили денежные средства настолько, насколько позволяет бюджетная обеспеченность.

За это время удалось полностью ликвидировать очередь в детских садах детей старше трех лет. Сейчас мы прорабатываем вопрос строительства детского сада в городе Конаково для детей ясельного возраста.

За это время не закрылся ни один кружок дополнительного образования. Увеличено финансирование Хоровой школы мальчиков и юношей, «Новой Корчевы». Что касается дополнительного образования в сфере спорта, то в секциях по итогу 2017 года занимались 27572 человека. Уже третий год подряд Конаковский район занимает первое место по организации спортивно-массовой деятельности среди муниципальных образований Тверской области.

В детском саду № 6 города Конаково адаптирована группа для детей с ограниченными возможностями, установлено современное оборудование. Открыт реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, который не имеет аналогов в области. Сейчас решается вопрос о его расширении.

Также нами регулярно выделяются средства на обучение и повышение квалификации педагогов.

- В каких еще сферах жизнедеятельности произошли глобальные изменения?

- Самые масштабные - в сфере ЖКХ. В 2017 году были приняты полномочия по отоплению и горячему водоснабжению от четырех поселений. В двух поселениях: Городенском и Ручьевском построены новые котельные, продолжается работа по реконструкции тепловых сетей.

Серьезная работа проведена по подготовке проектно-сметной документации системы теплоснабжения в Селиховском сельском поселении (строительство новой котельной и новых сетей). Стоимость этого проекта порядка 73 млн. рублей.

Подготовлена проектно-сметная документация по строительству распределительного газопровода и газоснабжения в восьми деревнях Селиховского и Городенского поселений на общую сумму более 128 миллионов рублей. И уже на следующий год мы будем участвовать в областной Программе софинансирования по реализации этих проектов.

За эти пять лет наладилась работа с правительством Тверской области. Мы видим, какие инвестиции вкладываются в Конаковский район. За очень долгое время все-таки провели капитальный ремонт участка дороги от ленинградки до Конакова, сейчас продолжается ремонт этой дороги до парома на Дубну (стоимость проекта более 244 миллионов рублей.

С привлечением областных средств отремонтированы главные улицы города Конаково (стоимость ремонта более 123 миллионов рублей). Мы помогли городу вступить в Программу софинансирования, а город вложил 20 процентов денежных средств в реализацию проекта.

Поддерживается развитие медицины: решился вопрос о строительстве новой больницы в Новозавидовском, в Конаковской ЦРБ частично обновился автопарк, решается вопрос о приобретении современного оборудования. Устанавливаются фельдшерско-акушерские пункты.

Конаковскому району выделены федеральные денежные средства на реконструкцию очистных сооружений - 508 миллионов рублей.

В сфере развития туризма также происходят значительные изменения. В проекте «Волжское море» Конаковский район является якорным. В рамках его реализации на нашей территории появится уникальный туристический транспортно-пересадочный узел, аналогов которому в России нет: здесь будет объединён водный, железнодорожный и автомобильный транспорт. Также планируется строительство причальной стенки, обустройство береговой линии реки Волги и строительство музея «Наивного искусства».

То есть основной упор сделан на развитие инфраструктуры, создание комфортного современного климата и повышение привлекательности района для жизни здесь.

- Олег Владимирович, почему такие значительные изменения стали происходить в последние два года, почему это не случилось раньше, к примеру, через год вашей деятельности?

- Как я уже говорил, первые года три напряженно работали с бюджетом. И высвободить денежные средства даже на элементарную разработку проектно-сметной документации было невозможно. Когда появилась финансовая возможность, стали все деньги вкладывать в развитие.

Вторая причина - это долгое прохождение госэкспертизы, участие в конкурсных процедурах, которое тоже отнимает много времени. Где-то ошибка - и все заново.

- О развитии инфраструктуры. Президент Владимир Путин в мартовском Послании сделал особый акцент на развитии сельских территорий и сказал о том, что «небольшие населенные пункты будут тесно интегрированы в общее социальное и экономическое пространство России». У нас в районе ведь есть такой пример. Понимаете, что я о Завидово. В чем секрет? Почему именно эта территория?

- Завидово... Это село нового типа. Сейчас особенно отчетливо видно, что на месте пустырей выросли дома. Организована замечательная рекреационная зона, которая развивается и способна принимать мероприятия мирового уровня. В чем секрет? Я думаю, что нет секрета, нужно просто уметь договариваться с инвестором. Ведь большая часть того, что есть в Завидово, - это не бюджетные деньги, а вложения инвестора. Такой территорией могло стать и Радченко, и Новозавидовский, и любое поселение нашего района.

В начале нашего разговора я уже говорил о том, что Конаковский район обладает богатейшим потенциалом - географическое положение, природа, воздух, река. Эта территория напрашивается стать центром рекреации Верхневолжья и всего Центрального Федерального округа.

И инвесторы это прекрасно видят, но инвестиции вкладывают туда, где готовы помочь, где идут навстречу, а не загибают космические условия.

Вы посмотрите, ведь в Завидово не было ни коммуникаций, ни света, ни воды. Но инвестор пришел. А в крупных поселениях нашего района инвестора нет. Хотя есть и река, и бор, и все коммуникации под рукой, а инвестора все нет.

Любое поселение нашего района можно превратить в территорию мечты, и для этого есть все. Нужно лишь иметь желание и уметь договариваться. А кто-то вместо этого только распространяет слухи о том, что районным центром станет Мокшино. Вы простите, но это же абсурд полный. По Уставу город Конаково является районным центром, чтобы это изменить, нужно проводить общерайонный референдум. И самое главное, нет ни одной веской причины переносить райцентр.

- Олег Владимирович, а что вы можете сказать об объединении города и района? В обществе активно обсуждается эта тема.

- Что я могу сказать. Мы находимся в преддверии выборов. Но выборы-то проходят в те же Советы депутатов, что были и до этого. О каком объединении идет тогда речь...

- Раз уж затронули тему выборов, как вы оцениваете ход избирательной кампании в Конаковском районе?

- На выборы в районное Собрание выдвинуто 7 партий, это еще раз говорит о привлекательности района для разных политических течений, а также и о том, что выборы в район достаточно прозрачны. Конечно, есть оппозиция существующей власти. Кто-то пытается манипулировать общей сложившейся социально-экономической ситуацией в стране, пытаясь набрать на общегосударственных проблемах дешевые бонусы, хотя людей-то мы выбираем здесь, которые будут решать проблемы этой земли. Кто-то бьет себя кулаком в грудь, говоря о том, что враз сможет решить все проблемы. Удивляюсь таким людям (улыбается), у них наверное есть волшебная палочка и печатный станок. А кто-то выдумывает небылицы, пытаясь затуманить сознание избирателей, пускаясь в махинации.

Несомненно, каждая из партий найдет своих избирателей, которые пойдут за их лозунгами и обещаниями. Но я надеюсь, что большинство людей понимают, что разрушить все, что выстроено и качественно работает, очень просто. Думаю, что у жителей нашего района есть примеры предыдущих управлений территорией, и каждый для себя сделает правильную оценку проделанной работы.

А что касается меня, с приходом нового депутатского корпуса я складываю свои полномочия. И я надеюсь, что будущая команда будет состоять из таких же понимающих и умеющих работать людей, которые продолжат начатую работу по развитию Конаковского района.

КОНАКОВСКИЙ РАЙОН В ЦИФРАХ

79 млн - погашенная кредиторская задолженность

508 млн - реконструкция очистных сооружений в Конаково и Радченко

30 млрд - государственные инвестиции в строительство трассы М-11 в Конаковском районе

244 млн - ремонт дороги от Конаково до парома на Дубну

70 млн -реконструкция системы теплоснабжения в Городне

70,76 млн - выплата долга за незаконно проданную землю в 2009 году (в октябре 2018 года будет произведен последний платеж - 9 млн)

123 млн - ремонт дорог в Конаково (софинансирование области и города Конаково)

73 млн - реконструкция системы теплоснабжения (строительство новой котельной и новых сетей) в Селихово

54 млн - на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году

128 млн - строительство распределительного газопровода и газоснабжения в восьми деревнях Селиховского и Городенского поселений

68 учреждений - самая широкая сеть образовательных учреждений в области

27572 человека в 2017 году охвачено организованным спортом

СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ КОТЕЛЬНЫХ

Было

Стало

Установка трех фельдшерско-акушерских пунктов